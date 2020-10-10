Jazz-квадрат: новости современного джаза, обзоры, интервью

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стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
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Jazz-квадрат: новости современного джаза, обзоры, интервью

jazzquad.ru – электронное издание на русском языке, посвященное всему, что связано с тематикой джаза, блюза и этнической музыки, а также пограничных с этими направлениями музыкальных стилей. Помимо новостей, на jazzquad.ru представлены статьи об исполнителях, обзоры дисков, интервью с музыкантами, репортажи с концертов и фестивалей, информация о книгах, новых релизах и многое другое. jazzquad.ru – прямой наследник печатного журнала «Jazz-Квадрат», выходившего в Минске с 1997 по 2009 год и в течение ряда лет бывшего единственным в мире русскоязычным журналом вышеуказанной тематики. подробнее

новости
10.10.2020
Джаз для Америки - 2020
издано в 2020 г.
Danny Markovitch - Russian Dolls
издано в 2020 г.
Lin Shicheng & Gao Hong - Hunting Eagles Catching Swans
новости
30.09.2020
«Arena Moscow Night. Наш джаз» отмечает 100-летие Чарли Паркера
издано в 2020 г.
Petr Cancura with Charlie Hunter and Geoff Clapp - Don’t Let It Stop!
издано в 2020 г.
Aaron Burnett and the Big Machine - Jupiter Conjunct
новости
29.09.2020
ПРЕМИЯ РАДИО JAZZ 89.1 FM «ВСЕ ЦВЕТА ДЖАЗА». ИТОГИ
издано в 2020 г.
Kukaya - Kukaya Bili
издано в 2020 г.
Guillaume Nouaux - Guillaume Nouaux & The Stride Piano Kings
новости
27.09.2020
JazzWeek: краски сентября
интервью с ансамблями
Новинка от iyatraQuartet: альбом BREAK THE DAWN на виниле
издано в 2020 г.
Will Bonness - Change of Plans
новости
23.09.2020
Анонсы Академ Джаз Клуба на октябрь
издано в 2020 г.
Oleg V. Ivanov - The Art of Solo Guitar
издано в 2020 г.
Fabiana Cozza - Dos Santos
новости
18.09.2020
Концерты к 100-летию Дэйва Брубека
издано в 2020 г.
Nation Beat - The Royal Chase
издано в 2021 г.
John Redmon & The Thomas J. Dawson, Jr. iOrchestra - Honoring Louis Armstrong
новости
16.09.2020
Первый полуфинал Arena Moscow Night. Наш джаз
издано в 2020 г.
Dean Tsur - Moments of Inspiration
издано в 2020 г.
Jim Waller Big Band - Bucket List
новости
15.09.2020
«Стинг в Джазе» от Никиты Агафонова и Московского Джаз-квартета
издано в 2020 г.
Chris Hopkins meets the Jazz Kangaroos - Live! Vol.1
издано в 2020 г.
Andrew Gutauskas - Look Out!
новости
08.09.2020
Безграничный джаз на границе
издано в 2020 г.
Kasperi Sarikoski - 3+1
издано в 2020 г.
Patrick Cornelius - Acadia - Way of the Cairns
новости
04.09.2020
Ночь Музыки – время поддержать музыкантов
издано в 2020 г.
Doxas Brothers - The Circle
издано в 2020 г.
A.G.A. Trio - Meeting
новости
04.09.2020
Четыре дня джаза в Гюмри
издано в 2020 г.
Simone Kopmajer - My Wonderland
издано в 2020 г.
Akenathon - Como Hormigas
новости
02.09.2020
Сентябрь в московском Академ Джаз Клубе
издано в 2020 г.
Tony Koch and the AltNews Band - Groove Rangers
издано в 2020 г.
Chien Chien Lu - The Path
новости
29.08.2020
JazzWeek: джаз на пороге осени
издано в 2019 г.
Ola Onabulé - Point Less
издано в 2020 г.
Baluji Shrivastav - Indian Classical Interactions
новости
24.08.2020
Не только классика – новое звучание шотландской волынки в Царицыне
издано в 2020 г.
Mario Romano - The Journey So Far

Nation Beat - The Royal Chase
John Redmon & The Thomas J. Dawson, Jr. iOrchestra - Honoring Louis Armstrong
Chris Hopkins meets the Jazz Kangaroos - Live! Vol.1
Andrew Gutauskas - Look Out!
Patrick Cornelius - Acadia - Way of the Cairns
Simone Kopmajer - My Wonderland
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