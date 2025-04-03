Kurt Rosenwinkel & Jean-Paul Brodbeck - The Brahms Project
03.04.2025
Совместный альбом двух таких мастеров, как Курт Розенвинкель и Жан-Поль Бродбек интересен уже сам по себе, а тут вдобавок мы имеем дело с проектом и нестандартным, и весьма амбициозным – так что, не пропустите! Американский гитарист Курт Розенвинкель уже давно «прописался» в списке элитных джазменов по классу этого инструмента. Очень креативный композитор и бэнд-лидер, он открыл собственную дискографию еще в конце прошлого века и сегодня список его альбомов в качестве лидера или соавтора весьма внушителен. Розенвинкель владеет собственным лейблом Heartcore Records и является организатором фестиваля гитарной музыки, в качестве гостя на котором выступал и сам Эрик Клэптон. Швейцарский пианист из Базеля Жан-Поль Бродбек уже в 15 лет играл джемы с легендарным Лайонелом Хэмптоном. Сегодня это уважаемый и хорошо известный не только в Европе исполнитель и композитор, работавший с Херби Мэнном, Дэвидом Либмэном, Нильсом Вограмом, Вольфгангом Мутсшпилем, Марией Шнайдер. Бродбек играет не только джаз: он был среди основателей экспериментальной хип-хоп группы Chapter 12 и глубоко интересуется академической музыкой.
Розенвинкель и Бродбек начали сотрудничество в 2022 году, выпустив альбом The Chopin Project со своими интерпретациями музыки великого польского композитора-романтика в аранжировках Бродбека. Критика отмечала высочайшую степень интеграции академического и джазового начал в этой работе, где двум лидерам ассистировали швейцарский басист Лукас Траксель и известный в Европе испанский барабанщик Хорхе Росси. С программой этого альбома квартет музыкантов с успехом гастролировал по всему миру. Успех The Chopin Project вдохновил музыкантов на продолжение сотрудничества в удачно найденной нише.
Музыканты не стали ничего менять. Новая работа записывалась квартетом того же состава, издана вновь на лейбле Розенвинкеля, все аранжировки вновь выполнил Бродбек и даже предметом исследования вновь стала музыка композитора-романтика ХIХ века, но на сей раз не польского, а немецкого: Иоганнеса Брамса. В программу нового проекта вошло десять сочинений Брамса, причем музыканты не побоялись включить в нее такие широко известные, всегда находящиеся «на слуху» вещи, как Hungarian Dance No. 5, Intermezzo in A Major, Op. 118 No. 2 или колыбельная Wiegenlied, превратившаяся здесь в типичную джазовую балладу. Надо сразу сказать, что продолжение получилось очень достойным. The Brahms Project абсолютно далек от примитивной оджазованной классики. Каждая секунда звучания здесь – это полнокровный джаз, в чем проявилось и высокое мастерство всех исполнителей, и замечательный вкус аранжировщика. Альбом выходит в начале мая, а уже сейчас квартет его создателей гастролирует по Европе: Швейцария, Австрия, Германия, а в мае отправляется в США. Венцом тура станет концерт в престижном Карнеги-Холл в Нью-Йорке.
Трудно найти человека, которому бы не нравились великолепные фильмы о природе нашей планеты от канала National Geographic. И трудно было бы найти более подходящие саундтреки к этим фильмам, чем композиции британки Эсбе из ее нового альбома Mountain ...
Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнике, вновь приглашает слушателей в путешествие в мир традиционной музыки Китая. На сей раз это дуэт двух замечательных исполнительниц, двух мастеров игры на старинных китайских инструментах. Гао ...
…Этот жанр появился в северной части полуострова Индостан около 700 лет назад. Его основателем считается живший в Дели поэт и музыкант Амир Хосров Дехлеви ((1256-1352). Называется этот жанр каввали и его появление тесно связано с мистическим ...
Американский гитарист Джексон Поттер еще весьма молод, о чем красноречиво говорит его портрет на обложке альбома small things, но уже добился значительных успехов. В 2021 году хорошую прессу и высокие места в чартах получил его дебютный альбом ...
Вокалист, гитарист и автор песен Джад Тарик – для меня совсем новое блюзовое имя. Но в Штатах, а особенно в таком блюзовом городе, как Мемфис, штат Теннесси, его знают и ценят. Джад, с юных лет влюбленный в блюз, перебрался сюда в возрасте 18 лет, а ...
С британским музыкантом Джейсоном Картером и его необычным гибридным инструментом под названием арфо-гитара мы знакомили наших читателей несколько лет назад по его альбому Seeking The Divine (2023). Арфо-гитару Картера и сейчас можно рассмотреть во ...
Новый альбом блюзового пианиста Джонни Игуаны At Delmark стал вторым в его личной дискографии. Первый альбом под названием Chicago Spectacular! был выпущен также Delmark Records в 2020 году с участием целой группы звезд чикагского блюза с участием ...
Финская басистка Кайса Меенсиву начинала свой путь в музыке, подобно многим другим, с фортепьяно. Но пианисток много, а вот юная девушка, играющая на басу, - это в свое время было редкостью, особенно в Финляндии, что и определило ее окончательный ...
В 2016 году барабанщик Карл Латам к вящему удовольствию тех, кто полюбил рок раньше джаза, а сегодня с удовольствием слушает и старый рок, и пропитанный роком джаз, условно называемый музыкой фьюжн, выпустил альбом Living Standards , где представил ...
За плечами гитариста, певца и продюсера Кида Рамоса (р. 1959) – большая и славная карьера в блюзе. Уроженец Калифорнии, он родился в семье оперных певцов и самим происхождением судьба словно подталкивала его к музыке. Настояшим профессионалом он ...
Среди множества появляющихся каждый день музыкальных новинок этот альбом привлек своей совершенно особой аурой, необычностью и оригинальностью. KYN – дебютный альбом одноименного женского вокального трио, работающего в акапелльном варианте. Трио это ...
Дух неистового либертарианца, писателя и философа Роберта Антона Уилсона может возрадоваться где-то там, в мире духов: в российской столице четверо музыкантов не только объединились, применив в названии своего коллектива придуманное им слово ...