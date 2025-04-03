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Kurt Rosenwinkel & Jean-Paul Brodbeck - The Brahms Project

03.04.2025
Kurt Rosenwinkel & Jean-Paul Brodbeck - The Brahms Project

Совместный альбом двух таких мастеров, как Курт Розенвинкель и Жан-Поль Бродбек интересен уже сам по себе, а тут вдобавок мы имеем дело с проектом и нестандартным, и весьма амбициозным – так что, не пропустите! Американский гитарист Курт Розенвинкель уже давно «прописался» в списке элитных джазменов по классу этого инструмента. Очень креативный композитор и бэнд-лидер, он открыл собственную дискографию еще в конце прошлого века и сегодня список его альбомов в качестве лидера или соавтора весьма внушителен. Розенвинкель владеет собственным лейблом Heartcore Records и является организатором фестиваля гитарной музыки, в качестве гостя на котором выступал и сам Эрик Клэптон. Швейцарский пианист из Базеля Жан-Поль Бродбек уже в 15 лет играл джемы с легендарным Лайонелом Хэмптоном. Сегодня это уважаемый и хорошо известный не только в Европе исполнитель и композитор, работавший с Херби Мэнном, Дэвидом Либмэном, Нильсом Вограмом, Вольфгангом Мутсшпилем, Марией Шнайдер. Бродбек играет не только джаз: он был среди основателей экспериментальной хип-хоп группы Chapter 12 и глубоко интересуется академической музыкой.

Розенвинкель и Бродбек начали сотрудничество в 2022 году, выпустив альбом The Chopin Project со своими интерпретациями музыки великого польского композитора-романтика в аранжировках Бродбека. Критика отмечала высочайшую степень интеграции академического и джазового начал в этой работе, где двум лидерам ассистировали швейцарский басист Лукас Траксель и известный в Европе испанский барабанщик Хорхе Росси. С программой этого альбома квартет музыкантов с успехом гастролировал по всему миру. Успех The Chopin Project вдохновил музыкантов на продолжение сотрудничества в удачно найденной нише.

Музыканты не стали ничего менять. Новая работа записывалась квартетом того же состава, издана вновь на лейбле Розенвинкеля, все аранжировки вновь выполнил Бродбек и даже предметом исследования вновь стала музыка композитора-романтика ХIХ века, но на сей раз не польского, а немецкого: Иоганнеса Брамса. В программу нового проекта вошло десять сочинений Брамса, причем музыканты не побоялись включить в нее такие широко известные, всегда находящиеся «на слуху» вещи, как Hungarian Dance No. 5, Intermezzo in A Major, Op. 118 No. 2 или колыбельная Wiegenlied, превратившаяся здесь в типичную джазовую балладу. Надо сразу сказать, что продолжение получилось очень достойным. The Brahms Project абсолютно далек от примитивной оджазованной классики. Каждая секунда звучания здесь – это полнокровный джаз, в чем проявилось и высокое мастерство всех исполнителей, и замечательный вкус аранжировщика. Альбом выходит в начале мая, а уже сейчас квартет его создателей гастролирует по Европе: Швейцария, Австрия, Германия, а в мае отправляется в США. Венцом тура станет концерт в престижном Карнеги-Холл в Нью-Йорке.

© & (p) 2025 Heartcore Records

10 tks / 62 mins

(Kurt Rosenwinkel – g; Jean-Paul Brodbeck – p; Lukas Traxel – b; Jorge Rossy – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promoti

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Испания, США, Швейцария
музыкальный стиль
академическая музыка, современный джаз


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