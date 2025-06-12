Ola Onabulé / Nicolas Meier - Proof of Life

Не спешите искать женщину среди участников проекта Proof of Life, услышав вокальную партию в первом же треке альбома, который называется Rio De Janeiro. Вы ее не найдете. Просто уроженец Ислингтона, Лондон, британский певец и композитор нигерийского происхождения Ола Онабуле с его диапазоном голоса в три с половиной октавы может петь и так. А может и иначе – и в других треках вы услышите и мягкий баритон, и прекрасный скэт (например, в титульной композиции Proof of Life или в Centauri ), и еще много разнообразных вокальных приемов. Онабуле пользуется широкой международной известностью, сотрудничая со многими европейскими биг-бэндами и симфоническими оркестрами, а его последний альбом Point Less (2019), о котором писал и наш сайт, получил высокие оценки в прессе.
Но после успеха Point Less разразилась пандемия, внесшая жесткие изменения в судьбы и планы множества артистов. Ола начал проводить лайвстримы из своей студии Casa Del Funk. Именно в этот период он познакомился с другим прекрасным музыкантом, давно живущим в Лондоне швейцарским гитаристом Николасом Мейером. Последний хорошо известен своим участием в группе Джеффа Бека, а нашим читателям - по релизам MoonJune Records, дуэтам с Тони Оксли и записям его группы Nicolas Meier World Group. Николас очень плодотворно работает в сфере world music, особенно выделяя музыку Ближнего Востока.
Музыканты почти сразу почувствовали «общую химию», и уже в конце 2021 и начале 2022 года начали работу над совместным проектом. Музыку они сочиняли совместно, а лирику писал Ола Онабуле. Так родился альбом Proof of Life, который 30 июня увидит свет на лейбле Rugged Ram Records, принадлежащим Онабуле. Как вспоминает Ола их совместную работу по сочинению музыки, «Сессии написания были непринужденно приятными и сразу же очень продуктивными. Мы с легкостью набросали наброски идей и собрали 10 песен, которые легли в основу альбома, за 4 или около того встречи, продолжавшиеся по пол-дня. Как только мы решали, что набросок идеи — это жизнеспособный вариант, все обычно шло одним из двух путей. По идеям, которые возникли у Николаса, я напевал в диктофон, пока он проигрывал их мне, чтобы запечатлеть наиболее органичные и инстинктивные мелодические и лирические отклики на музыку. В свою очередь, Николас создавал гитарные аккомпанементы и аранжировки вокруг мелодий, которые возникли у меня. Казалось, мы нашли свой путь к этому modus operandi без каких-либо предварительных обсуждений или ухищрений».
Результат – более, чем впечатляющ. Выше уже говорилось о широкой палитре потрясающих вокальных техник Олы, но и мощное звучание гитары, например, в Sorry in the Morning, оставляет море эмоций. В альбоме нашлось место и влиянию африканских корней Онабуле, и восточным мотивам, близким Мейеру, например, в титульной Proof of Life. Думаю, этой работой могут гордиться оба прекрасных музыканта.
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