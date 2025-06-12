Ola Onabulé / Nicolas Meier - Proof of Life

Последняя наша встреча с творчеством швейцарского мультиинструменталиста и композитора Роланда Бюльмана датирована 2020 годом и то был его четвертый альбом Dubnos. Сейчас на календаре год 2025-й и мы представляем уже седьмой его альбом GAPVIS. Время ...