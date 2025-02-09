Hadiqa Kiani - Hayat

…Этот жанр появился в северной части полуострова Индостан около 700 лет назад. Его основателем считается живший в Дели поэт и музыкант Амир Хосров Дехлеви ((1256-1352). Называется этот жанр каввали и его появление тесно связано с мистическим направлением в исламе – суфизмом. Каввали – это исполнение под музыку суфийских текстов, воспевающих любовь к Божественной возлюбленной и изменения душевного состояния человека под воздействием этой любви. Первоначально каввали звучал на религиозных церемониях, на могилах почитаемых суфийских шейхов, зачастую эта музыка носила медитативный характер, доводя слушателей до состояния транса (если хотите, это можно назвать божественным просветлением). Постепенно жанр стал распространяться все шире и шире и вырос в особый стиль вокально-инструментального искусства, получивший особое распространение в Пакистане и ряде других стран Южной Азии, включая мусульманское население Индии.
В ХХ веке крупнейшими мастерами каввали считаются пакистанцы Устад Нусрат Фатех Али Хан(1948-1997) и братья Сабри, Гулям Фарид Сабри (1930-1994) и Макбул Ахмед Сабри (1945-2011). Именно им посвятила свой новый альбом Hayat («Жизнь») одна из самых известных исполнительниц каввали наших дней Хадика Киани. Ее карьера в музыке продолжается уже три десятилетия. Киани работала и в сфере поп-музыки, и фолка, а в каввали она стремится сочетать глубокие традиции жанра с более современным подходом, стремясь придать новый импульс музыке Пакистана и вывести ее на более высокую международную орбиту. В сопровождении группы бэк-вокалистов и музыкантов, играющих на традиционных инструментах, она представила в Hayat на урду и пенджаби три композиции. Saanson Ki Maala (On The Rosary of My Breath) написана единственной поэтессой-мистиком ХVI века Меера-бай. Paisa Bolta hai (Money Talks) – композиция из репертуара братьев Сабри, звучавшая и в одном из популярных болливудских фильмов. Наконец, Dil Lagi (The Heart Bleeds for Someone) – это композиция из репертуара Фатех Али Хана, в которую Киани добавила собственные мелодические элементы. Уверен, что для многих, как и для меня самого этот небольшой альбом станет первой встречей с очень экзотическим для нас жанром. Вряд ли удастся сразу вникнуть в глубину суфийской поэзии, но красоту мелодий и вокальный талант Хадики Киани сможет оценить каждый.
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