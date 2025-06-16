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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » LINA_ & Jules Maxwell - Terra Mãe

LINA_ & Jules Maxwell - Terra Mãe

16.06.2025
LINA_ & Jules Maxwell - Terra Mãe

Молодая талантливая фадишта (то есть исполнительница песен в жанре португальской музыки фаду) LINA_ (ее настоящее имя Лина Кардозу Родригеш) наделала много шуму своим прекрасным альбомом Fado Camões (2024), занявшим самые высокие позиции в мировых чартах world music. Обзор этого альбома можно найти и на нашем сайте. Автор песен и композитор из Белфаста Жюль Максвелл четыре года назад выпустил очень успешный совместный проект с Лайзой Джерард из группы Dead Can Dance под названием Burn. Услышала этот альбом и Лина, и он так впечатлил исполнительницу, что это послужило толчком к началу сотрудничества с Максвеллом по созданию совместного проекта.

К работе была подключена команда, работавшая с Максвеллом над Burn, в частности продюсер и электронщик, британец Джеймс Чапмен. Электронные многослойные грувы соединились в новом проекте, получившим название Terra Mãe («Мать- земля»), с ритмами фаду. Интересно, кстати, что это понятие существует и в ирландским языке, правда здесь это означает нечто вроде «однажды» или «давным-давно», как часто начинаются сказки. Девять композиций альбома подчеркивают внешне неочевидную связь Ирландии и Португалии. Авторство их поделили между собой Лина, Максвелл, Чапмен и португальская певица и композитор Амелия Муге. Часть работы Лина и Жюль провели во вдохновляющих интерьерах аббатства двенадцатого века Малмсбери в Уилтшире. Максвелл так говорит об этой коллаборации: «Было очень приятно работать над Terra Mãe. Песни – это оригинальные композиции, рожденные в Ирландии и прекрасно адаптированы к португальскому языку Линой и Амелией Муге, с музыкой, которой подкинул огоньку английский электронный продюсер Джеймс Чапмен, с которым я ранее работал на альбоме Burn с Лайзой Джерард.»

Большинство композиций альбома сохранила грустную сладость фаду, идеально передаваемую Линой, но есть здесь и гораздо более энергичные номера, вроде Milagres. Сильное впечатление оставили также титульная Terra Mãe и Requiem, как и альбом в целом.

© & (p) 2025 Atlantic Curve / Schubert Music Europe

9 tks / 39 mins

(LINA_ - voc; Jules Maxwell - keyb; James Chapman aka Maps - electronica rhythms;)

Линк предоставлен Angie Lemon PR

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Португалия


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