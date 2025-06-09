Svetlana - Reel to Remix - Night at the Movies Reimagined
09.06.2025
В 2019 году родившаяся в Москве и работающая в Нью-Йорке вокалистка Светлана совершила качественный скачок в своей и до того успешно развивавшейся карьере на нью-йоркской джазовой сцене. В тот год Светлана выпустила альбом Night at the Movies, отразивший и ее любовь к кино, и джазовые пристрастия. В программу вошли темы из фильмов разных лет, старых и новых, американских и европейских, в новых аранжировках и в прекрасном исполнении Светланы, сумевшей привлечь к проекту целую группу музыкантов экстра-класса. Этот релиз попал в десятку, проложив путь к сердцам очень многих слушателей. В чарте традиционного джаза журнала Billboard альбом Night at the Movies взлетел на самую верхнюю точку, завоевав первое место. Наш сайт комментировал эту работу, и тот обзор легко найти с помощью поисковой системы сайта.
Но история Night at the Movies получила продолжение. Свинговому джазу, который победоносно царит в альбоме 2019 года, Светлана решила придать более современное, причем разнообразное звучание. Из программы альбома она отобрала шесть наиболее лиричных и сентиментальных треков. Случайно или нет, но при этом «за бортом» оказались хиты 30-х – 50-х лет, а предпочтение получили треки с композициями из лент, снятых в более поздние времена, вплоть до недавних. Самая «старая» композиция – это MoonRiver Манчини и МЕрсера из фильма «Завтрак у Тиффани» 1961 года, а самая «молодая» - Remember Me Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопеса из анимационного фэнтези «Коко» (2017). Сделать ремиксы этих шести композиций Светлана попросила шесть успешных современных исполнительниц и продюсеров – от номинантки Грэмми Амбер Навран из нео-соул группы Moonchild до еще одной номинантки Грэмми, уже в сфере нью эйдж, Черил Энгельгардт. Каждая из создательниц ремиксов вложила в свои версии свои любимые краски: это и электроника, и альт-джаз, и поп-музыка, и ритм-энд-блюз. Так родился ЕР Reel to Remix - Night at the Movies Reimagined.
Если Night at the Movies пролил бальзам на души любителей старого традиционного джаза, то ремиксы должны растопить сердца аудитории, выросшей уже в новом веке на совсем другой музыке. Шаг неординарный, интересный и делающий честь вдохновительнице этого проекта. Reel to Remix - Night at the Movies Reimagined увидел свет в середине апреля. Как говорит сама Светлана, «Этот релиз прославляет креативность, смелость и искусство представить знакомое в новом свете».
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