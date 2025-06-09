Svetlana - Reel to Remix - Night at the Movies Reimagined

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Египет, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Svetlana - Reel to Remix - Night at the Movies Reimagined

Svetlana - Reel to Remix - Night at the Movies Reimagined

09.06.2025
Svetlana - Reel to Remix - Night at the Movies Reimagined

В 2019 году родившаяся в Москве и работающая в Нью-Йорке вокалистка Светлана совершила качественный скачок в своей и до того успешно развивавшейся карьере на нью-йоркской джазовой сцене. В тот год Светлана выпустила альбом Night at the Movies, отразивший и ее любовь к кино, и джазовые пристрастия. В программу вошли темы из фильмов разных лет, старых и новых, американских и европейских, в новых аранжировках и в прекрасном исполнении Светланы, сумевшей привлечь к проекту целую группу музыкантов экстра-класса. Этот релиз попал в десятку, проложив путь к сердцам очень многих слушателей. В чарте традиционного джаза журнала Billboard альбом Night at the Movies взлетел на самую верхнюю точку, завоевав первое место. Наш сайт комментировал эту работу, и тот обзор легко найти с помощью поисковой системы сайта.

Но история Night at the Movies получила продолжение. Свинговому джазу, который победоносно царит в альбоме 2019 года, Светлана решила придать более современное, причем разнообразное звучание. Из программы альбома она отобрала шесть наиболее лиричных и сентиментальных треков. Случайно или нет, но при этом «за бортом» оказались хиты 30-х – 50-х лет, а предпочтение получили треки с композициями из лент, снятых в более поздние времена, вплоть до недавних. Самая «старая» композиция – это MoonRiver Манчини и МЕрсера из фильма «Завтрак у Тиффани» 1961 года, а самая «молодая» - Remember Me Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопеса из анимационного фэнтези «Коко» (2017). Сделать ремиксы этих шести композиций Светлана попросила шесть успешных современных исполнительниц и продюсеров – от номинантки Грэмми Амбер Навран из нео-соул группы Moonchild до еще одной номинантки Грэмми, уже в сфере нью эйдж, Черил Энгельгардт. Каждая из создательниц ремиксов вложила в свои версии свои любимые краски: это и электроника, и альт-джаз, и поп-музыка, и ритм-энд-блюз. Так родился ЕР Reel to Remix - Night at the Movies Reimagined.

Если Night at the Movies пролил бальзам на души любителей старого традиционного джаза, то ремиксы должны растопить сердца аудитории, выросшей уже в новом веке на совсем другой музыке. Шаг неординарный, интересный и делающий честь вдохновительнице этого проекта. Reel to Remix - Night at the Movies Reimagined увидел свет в середине апреля. Как говорит сама Светлана, «Этот релиз прославляет креативность, смелость и искусство представить знакомое в новом свете».

© 2025

6 tks / 20 mins

(tk 1: Amber Navran – remix, voc, reeds; Jacob Mann – p, synths; tk 2: Melanie Charles – remix, fl, voc; tk3: Sirintip – remix, voc; tk 4: Cheryl B. Engelgardt – remix; tk 5: Annie Elise – remix; tk 6: Bryn Bliska – remix, keyb, synth;)

Линк предоставила Svetlana

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2025 г.

  • стиль: джаз
Шведский барабанщик и композитор Дэннис Эгберт – человек широких музыкальных вкусов. В десятых годах нового века он играл во фри-джазовом ансамбле Se och Hör, в группе Noir Trio, исполнявшей латинскую музыку, в рок-группе Horse и так далее. Свой ...
подробнее
26.01.2025
  • стиль: джаз
Весьма необычный мультидисциплинарный проект выпускает в конце марта гитарист и композитор из Торонто Дэвид Риддель. Этот музыкант – уроженец Эдмонтона, окончил Университет Торонто в 2016 году, а затем совершенствовал свое образование в Амстердаме. ...
подробнее
16.03.2025
  • стиль: этно
Трудно представить себе музыкальный проект более интернационального характера, чем этот. Судите сами. Главное лицо этого проекта – певица и композитор Элана Сассун. Она родилась в США, но имеет иранско-курдские корни. Степень магистра Сассун ...
подробнее
30.04.2025
  • стиль: джаз
Для американского джазового вибрафониста Эльдада Тарму Silver On Aluminium – десятый в личной дискографии альбом. Для меня это третий альбом Эльдада, который довелось услышать, и каждая из этих трех работ существенно отличается и тематикой, и ...
подробнее
17.02.2025
  • стиль: джаз
Новая работа музыканта-импровизатора и саунд-продюсера Юрия Виноградова вышла в рамках одного из его прежних проектов, EllektraJazz, к которому Юрий последний раз обращался четыре года назад. Assemblage невелик по объему – это то ли ЕР, то ли – ...
подробнее
12.04.2025
  • стиль: этно
Трудно найти человека, которому бы не нравились великолепные фильмы о природе нашей планеты от канала National Geographic. И трудно было бы найти более подходящие саундтреки к этим фильмам, чем композиции британки Эсбе из ее нового альбома Mountain ...
подробнее
25.01.2025
  • стиль: этно
Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнике, вновь приглашает слушателей в путешествие в мир традиционной музыки Китая. На сей раз это дуэт двух замечательных исполнительниц, двух мастеров игры на старинных китайских инструментах. Гао ...
подробнее
06.12.2024
  • стиль: джаз
Время от времени вспыхивают в прессе вялые разборки на тему, что же считать настоящим джазом. Многие музыканты, исповедующие свободную импровизацию, не видят связи между своей музыкой и джазом. В то же время не перевелись еще и пуристы а-ля Юг ...
подробнее
30.05.2025
  • стиль: этно
…Этот жанр появился в северной части полуострова Индостан около 700 лет назад. Его основателем считается живший в Дели поэт и музыкант Амир Хосров Дехлеви ((1256-1352). Называется этот жанр каввали и его появление тесно связано с мистическим ...
подробнее
09.02.2025
  • стиль: этно
Британский ансамбль iyatraQuartet очень необычен, его трудно подвести под определенный стилистический ярлычок. Что-то от эмбиент? Определенно. Элементы джаза? В какой-то степени. Фолк? Если да, то очень своеобразный: музыку участники квартета ...
подробнее
04.04.2025
  • стиль: джаз
Американский гитарист Джексон Поттер еще весьма молод, о чем красноречиво говорит его портрет на обложке альбома small things, но уже добился значительных успехов. В 2021 году хорошую прессу и высокие места в чартах получил его дебютный альбом ...
подробнее
14.01.2025
  • стиль: блюз
Вокалист, гитарист и автор песен Джад Тарик – для меня совсем новое блюзовое имя. Но в Штатах, а особенно в таком блюзовом городе, как Мемфис, штат Теннесси, его знают и ценят. Джад, с юных лет влюбленный в блюз, перебрался сюда в возрасте 18 лет, а ...
подробнее
22.03.2025
© 2012-2025 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com