KnCurrent - KnCurrent

Поклонников мэйнстрим-джаза или, скажем, музыки фьюжн просьба не беспокоится: вы попали не в ту дверь. Зато тем, кто любит фри-джаз и свободную импровизационную музыку здесь будет что посмаковать. Проект KnCurrent – очередное детище одного из столпов нью-йоркского авангарда, саксофониста и композитора Патрика Бреннана, известного своими записями и выступлениями с s0nic 0penings и Sudani Project (последний проект связан с сотрудничеством с марокканскими представителями музыки гнави). Для своего нового проекта Бреннан собрал квартет из видных мастеров авангарда. В KnCurrent вместе с альт-саксофоном лидера звучат электроскрипка неплохо известного нашим читателям американо-китайского музыканта Джейсона Као Хванга, самодельный инструмент, напоминающий безладовое банджо под названием дидли-бо Купер-Мура (настоящее имя – Джин Джей Эштон), известного своим сотрудничеством с Уильямом Паркером, Дэниэлом Картером и собственными проектами, а также электрогитара Он Каа Дэвиса, давнего участника Sun Ra Arkestra и септета Дона Эйлера, брата знаменитого Элберта Эйлера.
Сам Бреннан несколько замысловато, как и музыка его проекта, объясняет истоки KnCurrent: « А как насчет того, где могут летать звуки? Те, которые не могут быть так легко отображены. Тембр. Текстура. Архитектура и связи. Пилообразная необъятность. Синхронные изгибы и повороты.» Прослушав альбом, вы сами сможете оценить, насколько мысли Патрика близки к реальности из семи треков, составивших программу KnCurrent. Со своей стороны могу лишь подтвердить радикальность этого музыкального эксперимента. Естественные, но чаще искаженные электроникой звучания скрипки и гитары, своеобразный саунд дидли-бо и острые, как укол шпаги, партии альт-саксофона, вместе образуют чрезвычайно яркую и непривычную палитру звуков. При этом индивидуальность каждого из музыкантов проявляется в этих импровизационных композициях весьма отчетливо. Эту странную музыку играют действительно большие мастера, при этом хорошо слышащие друг друга. На мой вкус наиболее интересными в программе стали композиции must be "Who Say" и micro circus. Любопытно, что две финальные пьесы, ṣumūd и tewatatewenní_io, несут названия, соответственно, на арабском и на одном из языков коренных обитателей Америки: своеобразная дань уважения этим музыкальным культурам.
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