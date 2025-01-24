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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Sasha Berliner - Fantome

Sasha Berliner - Fantome

24.01.2025
Sasha Berliner - Fantome

Предыдущий альбом американской вибрафонистки и композитора Саши Берлинер Onyx (2022) произвел на автора этих строк очень сильное впечатление (обзор этой работы легко найти на сайте), так что ее новую работу, оказавшийся третьим в дискографии Саши альбом Fantome (2025), я ожидал с понятным нетерпением. Что ж, Fantome не разочаровал. Не назвал бы этот альбом каким-то резким шагом вперед, это, скорее, закрепление на уже достигнутых рубежах и подтверждение Берлинер своих творческих взглядов.

В названии альбома можно усмотреть скрытую полемику Саши с любителями проводить резкие границы между стилистическими направлениями, делить джаз на современный и старомодный. Она говорит о своей новой работе так: «Fantome – это создание различных настроений, создание новых интерпретаций известных композиций или фраз, демонстрация инструментальных конфигураций, редко применявшихся ранее… Приклеивание ярлычков к музыке – это фантом, нечто несуществующее, и в нем нет необходимости для оценки музыкальных достоинств».

В этом плане характерно и название одной из пьес альбома: Construction. А открывает свою новую программу Саша композицией UMMG - это ее аранжировка известного стандарта Билли Стрейхорна UpperManhattanMedicalGroup. Остальные пять пьес программы – полностью сочинения самой Берлинер. Среди них выделю минорную, балладного плана пьесу Khan Younis, чье название явно навеяно кровавыми событиями на Ближнем Востоке. Хочется думать, что назвав пьесу именем города в секторе Газа, Берлинер выражает сочувствие мирному населению, а не бандитам из Хамас, лишающим свой народ будущего. Другая яркая композиция альбома – это The Worst Person In The World, навеянная одноименным норвежским художественным фильмом.

При записи Fantome Берлинер полностью поменяла команду партнеров. На сей раз базовым сопровождением ей служила ритм-группа во главе с пианистом Тейлором Эйгсти, дополненная рядом гостей проекта, из которых особо отмечу трубача Дэвида Адевуми. Что же касается самой Саши, то, на мой взгляд, она подтвердила в новой работе свой высокий исполнительский уровень, ставящий ее в ряд ведущих вибрафонистов современного джаза.

© & (p) 2025 Outside in Music

6 tks / 44 mins

(Sasha Berliner – vibe; Taylor Eigsti – p; Harish Raghaven – b; Jongkuk Kim – dr; with David Adewumi – tp; Rico Jones – sax; Lex Korten – p;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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