Dr. Purgatory - The Consumption: A Tragic Folktale in Six Parts
16.03.2025
Весьма необычный мультидисциплинарный проект выпускает в конце марта гитарист и композитор из Торонто Дэвид Риддель. Этот музыкант – уроженец Эдмонтона, окончил Университет Торонто в 2016 году, а затем совершенствовал свое образование в Амстердаме. Дэвид много работал и на различных сценах Торонто, и на круизных кораблях удостаивался ряда престижных грантов. Свой коллектив Dr. Purgatory, камерный джазовый септет, он собрал из известных в Торонто музыкантов и выпустил с ним дебютный альбом Crab Parts в 2019 году. The Consumption: A Tragic Folktale in Six Parts – вторая работа Ридделя и Dr. Purgatory, значительно более масштабная и по-своему уникальная.
Еще работая музыкантом на круизном судне, Дэвид в свободное время начал сочинять … сказку. Именно это литературное произведение, довольно большое по объему (сорок страниц) стало основой для нового альбома. Весь текст сказки помещен в буклете к изданию с иллюстрациями художника из Торонто Сида Шарпа. Не могу пересказывать здесь содержание этой сказки, в которой действуют умеющий разговаривать с животными демон Барбатос, одноглазый кот-сирота, лис и загадочный Филистимлянин. Добавлю лишь, что ориентирами в литературном мире при сочинении этой книги Ридделю послужили такие романы современных авторов, как , «Линкольн в бардо» — экспериментальный роман американского писателя Джорджа Сондерса, вышедший в 2017 году, «Лапвона» — роман писательницы Оттессы Мошфег, написанный в 2022 году, а также демонологические тексты знаменитого английского поэта и сатаниста Алистера Кроули.
Но это, так сказать, только либретто для будущего произведения. Сочиняя музыку, Риддель, по его словам многое почерпнул в творчестве голландского гитариста Рейнера Бааса, своего педагога времен учебы в Амстердаме, французского композитора-импрессиониста Мориса Равеля, но, прежде всего, - знаменитой исландской исполнительницы Бьорк. Кроме того, обе части композиции The Fox Дэвид сочинял под впечатлением от просмотра известного фильма Ларса фон Триера «Антихрист». Как видите, источников у этого проекта много, как литературных, так и музыкальных. С точки зрения музыки результатом стала работа, в которой современная камерная музыка и современный джаз трудно отделимы друг от друга. Особо отмечу партии скрипачки Эйлин Хомзи, пианиста Ноама Лемиша и самого Ридделя, чье многостороннее дарование и креативность вызывают бесспорное уважение, а новая работа возможно разовьет у тех, кто познакомится с этим проектом, вкус и к музыке, и к литературе.
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