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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Russ Anixter's Hippie Big Band - What Is?

Russ Anixter's Hippie Big Band - What Is?

14.02.2025
Russ Anixter's Hippie Big Band - What Is?

Подростковые годы Расса Аникстера пришлись на расцвет эры музыки андеграунда 60-х годов, эры хиппи. Для подростка из Сан-Франциско кумирами стали Grateful Dead, Карлос Сантана и другие исполнители и группы тех лет. Ему особенно нравились те музыканты, что вносили в блюзовую или роковую основу элементы импровизации. В то же время сам он осваивал тромбон и с удовольствием играл джаз в биг-бэндах. Кажущееся противоречие в этих увлечениях ему помог преодолеть Майлс Дэвис, у которого он вычитал фразу, что Grateful Dead – это джазовый ансамбль, играющий рок. Потом была учеба в Manhattan School of Music в Нью-Йорке, степень магистра по джазовой композиции, много лет музыкальной практики, но любовь к року с импровизацией никуда не исчезла.

В 2019 году Расс Аникстер сформировал свой мини биг-бэнд из одиннадцати музыкантов, имея перед глазами пример альбома Birth of the Cool Майлса Дэвиса и ансамбли Фрэнка Заппы. Уже на второй репетиции с предложенным им материалом для исполнения, кто-то из музыкантов воскликнул: «Это какая-то музыка хиппи для биг-бэнда!» Так ансамбль получил свое имя. Альбом Russ Anixter's Hippie Big Band под названием What Is? полностью это имя оправдывает.

Расс предложил своему коллективу одиннадцать известных композиций в своих оркестровках и аранжировках. Его музыканты, в первую очередь альт-саксофонист Мэтт Хонг, баритон и сопрано-саксофонист Фрэнк Вакин, тенор и сопрано-саксофонист Стен Харрисон, трубач Мэтт Оуэнс получили широкие возможности для своих сольных импровизаций. Кроме того, Аникстеру удалось привлечь к этому проекту в качестве гостей двух музыкантов, прямо скажем, мирового класса: гитариста Оз Ноя (в одной композиции) и Стивена Бернстайна на слайдовой трубе в двух композициях.

Программа альбома заставит учащенно забиться сердца многих ровесников Аникстера и по-новому откроет известные мелодии поклонникам музыки более молодых поколений. Они найдут здесь свежие и оригинальные версии What is Hip от Tower of Power, Dixie Chicken от Little Feat, Saint Stephen/Turn on Your Love Light и Uncle John’s Band от Grateful Dead, Into the Mystic Вана Моррисона и другие жемчужины прошлых лет. Некоторые аранжировки изменили оригиналы до неузнаваемости – так, двухминутная песенка BeatlesShe Said, She Saidпревратилась у Аникстера в биг-бэндовую композицию на семь с половиной минут. Напротив, тема Уэббера и Янга Heaven on Their Minds из знаменитой рок-оперы Jesus Christ Superstar оркестрована довольно близко к оригиналу. В общем, тут есть что послушать и что вспомнить!

© & (p) 2025

11 tks / 65 mins

(Russ Anixter – arr, orchestrations; Matt Hong – as, fl, bass cl; Stan Harrison – ts, ss, cl; Frank Vacin – bars, ss, alto fl; Matt Owens – tp, flg; Audrey Flores - french horn; Dan Levine – tb; Jack Schatz - bass tb; Bill Hayes - vibes, xylo, congas; Michael Aarons – g; Steve Count – b; Scott Neumann – dr; with Steven Bernstein – slide tp (tks 2,10); Oz Noy – g (tk 7);)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН





стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
фьюжн, современный джаз


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