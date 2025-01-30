Kaisa’s Machine - Moving Parts

Финская басистка Кайса Меенсиву начинала свой путь в музыке, подобно многим другим, с фортепьяно. Но пианисток много, а вот юная девушка, играющая на басу, - это в свое время было редкостью, особенно в Финляндии, что и определило ее окончательный выбор. Кайса изучала джаз в Академии Сибелиуса в Хельсинки, а затем получила степень в знаменитой нью-йоркской Manhattan School of Music в 2017 году, где одним из ее педагогов был такой джазовый «зубр», как Дэйв Либмэн. Талантливый музыкант, Кайса получила в 2018 году премию на международном конкурсе Riga Jazz Stage среди басистов в 2018 году, а также была удостоена премии «восходящая звезда» на фестивале в Пори в том же году. Дважды она становилась номинантом премии Эмма – финского аналога Грэмми за лучший джазовый альбом. Ей доводилось работать с такими мастерами, как Курт Розенвинкель, Дэйв Кикоски, Симус Блэйк. Живет Меенсиву «на два дома», деля свое время между Хельсинки и Нью-Йорком. Ее основной коллектив – квинтет под названием Kaisa’s Machine, с которым она выпустила два альбома: IntheKeyofK (2017) и TakingShape (2023). В марте этого года Greenleaf Music выпускает третий альбом группы под названием Moving Parts.
У этого названия двойной смысл. Оно отражает, как постоянные челночные рейсы Меенсиву через Атлантику из США на родину, так и изменения персонального состава Kaisa’s Machine. Надо сказать, что оба эти фактора отнюдь не сказываются на качестве музыки группы, которое заслужило признание видных медиа и в Штатах, и в Европе. Работу над Moving Parts вел квинтет интересного состава – в нем нет духовых, но одновременно присутствуют гитара (Макс Лайт), фортепьяно (Иден Ладин) и вибрафон (Саша Берлинер). Впрочем, в двух треках (вся программа состоит из композиций, сочиненных самой Кайсой) к квинтету присоединялись гости: в Origin Story это чилийская саксофонистка Мелисса Альдана, а в единственном треке с вокалом Satama (Harbor) – финская певица Майя Маннила.
Музыку Kaisa’s Machine Меенсиву определяет как «встречу северного мрака с нью-йоркским блеском» (в оригинале она использует более многозначный французский термин noir). Фактически это весьма органичное соединение современного международного джазового языка с особенностями так называемого «северного джаза». Наиболее характерной в этом смысле я бы назвал пьесу с парадоксальным на первый взгляд названием Midnight Sun – но для заполярной Финляндии длящийся сутками полярный день такая же реальность, как полярная ночь. Satama (Harbor) – еще одна «финская» тема в программе, где гавань (Harbor) является символом возвращения домой. Остальные композиции альбома – это, скорее, про Нью-Йорк, чем про Хельсинки. И тут очень уместна и дополнительная энергия, приданная саксофоном пьесе Origin Story, и играющий важнейшую роль в саунде Kaisa’s Machine вибрафон. Совсем недавно мне доводилось писать о новом альбоме восходящей звезды джазового вибрафона Саши Берлинер, а здесь она выступает в качестве основного сайдмена Кайсы Меенсиву, и делает это очень эффектно. Moving Parts показывает, что не случайно New York Times назвала ансамбль Кайсы «бэндом молодых тузов». Похоже, эти тузы еще и козырные.
Валторна в джазе была и остается инструментом редким, а выдающихся мастеров этого инструмента можно пересчитать по пальцам. В Штатах иконой джазовой валторны считают Джулиуса Уоткинса, пик успехов которого пришелся на первую половину 60-х годов. В ...
Что такое авангардный джаз или свободная импровизация многие хорошо себе представляют, хотя не всегда могут толком объяснить. Музыки такого типа выпускается довольно много. Что такое этническая традиционная музыка тоже вполне понятно и релизов ...
Шведский барабанщик и композитор Дэннис Эгберт – человек широких музыкальных вкусов. В десятых годах нового века он играл во фри-джазовом ансамбле Se och Hör, в группе Noir Trio, исполнявшей латинскую музыку, в рок-группе Horse и так далее. Свой ...
Трудно найти человека, которому бы не нравились великолепные фильмы о природе нашей планеты от канала National Geographic. И трудно было бы найти более подходящие саундтреки к этим фильмам, чем композиции британки Эсбе из ее нового альбома Mountain ...
Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнике, вновь приглашает слушателей в путешествие в мир традиционной музыки Китая. На сей раз это дуэт двух замечательных исполнительниц, двух мастеров игры на старинных китайских инструментах. Гао ...
Американский гитарист Джексон Поттер еще весьма молод, о чем красноречиво говорит его портрет на обложке альбома small things, но уже добился значительных успехов. В 2021 году хорошую прессу и высокие места в чартах получил его дебютный альбом ...
В 2016 году барабанщик Карл Латам к вящему удовольствию тех, кто полюбил рок раньше джаза, а сегодня с удовольствием слушает и старый рок, и пропитанный роком джаз, условно называемый музыкой фьюжн, выпустил альбом Living Standards , где представил ...
Среди множества появляющихся каждый день музыкальных новинок этот альбом привлек своей совершенно особой аурой, необычностью и оригинальностью. KYN – дебютный альбом одноименного женского вокального трио, работающего в акапелльном варианте. Трио это ...
Не знаю, видят ли участники проекта LLL перспективы дальнейшей совместной деятельности, но три итальянских музыканта, басист Лоренцо Фелицати, трубач Лука Калабрезе и гитарист Лука Форментини впервые играли вместе 9 и 10 января 2024 года на площадке ...
Вот и начали появляться в нашей почте альбомы, релиз которых намечается уже на будущий, 2025-й год. В январе увидит свет новый альбом от 577 Records под названием The Sea, The Space, and Egypt, Vol. 1. Четверо его создателей живут в Нью-Йорке, но ...
Ноэл Окимото, представитель японской диаспоры на Гавайских островах, родился и вырос в Гонолулу, столице этого островного штата США, в многодетной семье музыканта, был пятым среди шести детей Джорджа и Элис Окимото. Его отец начинал в джазе, как ...
Предыдущий альбом американской вибрафонистки и композитора Саши Берлинер Onyx (2022) произвел на автора этих строк очень сильное впечатление (обзор этой работы легко найти на сайте), так что ее новую работу, оказавшийся третьим в дискографии Саши ...