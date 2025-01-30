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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Kaisa’s Machine - Moving Parts

Kaisa’s Machine - Moving Parts

30.01.2025
Kaisa’s Machine - Moving Parts

Финская басистка Кайса Меенсиву начинала свой путь в музыке, подобно многим другим, с фортепьяно. Но пианисток много, а вот юная девушка, играющая на басу, - это в свое время было редкостью, особенно в Финляндии, что и определило ее окончательный выбор. Кайса изучала джаз в Академии Сибелиуса в Хельсинки, а затем получила степень в знаменитой нью-йоркской Manhattan School of Music в 2017 году, где одним из ее педагогов был такой джазовый «зубр», как Дэйв Либмэн. Талантливый музыкант, Кайса получила в 2018 году премию на международном конкурсе Riga Jazz Stage среди басистов в 2018 году, а также была удостоена премии «восходящая звезда» на фестивале в Пори в том же году. Дважды она становилась номинантом премии Эмма – финского аналога Грэмми за лучший джазовый альбом. Ей доводилось работать с такими мастерами, как Курт Розенвинкель, Дэйв Кикоски, Симус Блэйк. Живет Меенсиву «на два дома», деля свое время между Хельсинки и Нью-Йорком. Ее основной коллектив – квинтет под названием Kaisa’s Machine, с которым она выпустила два альбома: IntheKeyofK (2017) и TakingShape (2023). В марте этого года Greenleaf Music выпускает третий альбом группы под названием Moving Parts.

У этого названия двойной смысл. Оно отражает, как постоянные челночные рейсы Меенсиву через Атлантику из США на родину, так и изменения персонального состава Kaisa’s Machine. Надо сказать, что оба эти фактора отнюдь не сказываются на качестве музыки группы, которое заслужило признание видных медиа и в Штатах, и в Европе. Работу над Moving Parts вел квинтет интересного состава – в нем нет духовых, но одновременно присутствуют гитара (Макс Лайт), фортепьяно (Иден Ладин) и вибрафон (Саша Берлинер). Впрочем, в двух треках (вся программа состоит из композиций, сочиненных самой Кайсой) к квинтету присоединялись гости: в Origin Story это чилийская саксофонистка Мелисса Альдана, а в единственном треке с вокалом Satama (Harbor) – финская певица Майя Маннила.

Музыку Kaisa’s Machine Меенсиву определяет как «встречу северного мрака с нью-йоркским блеском» (в оригинале она использует более многозначный французский термин noir). Фактически это весьма органичное соединение современного международного джазового языка с особенностями так называемого «северного джаза». Наиболее характерной в этом смысле я бы назвал пьесу с парадоксальным на первый взгляд названием Midnight Sun – но для заполярной Финляндии длящийся сутками полярный день такая же реальность, как полярная ночь. Satama (Harbor) – еще одна «финская» тема в программе, где гавань (Harbor) является символом возвращения домой. Остальные композиции альбома – это, скорее, про Нью-Йорк, чем про Хельсинки. И тут очень уместна и дополнительная энергия, приданная саксофоном пьесе Origin Story, и играющий важнейшую роль в саунде Kaisa’s Machine вибрафон. Совсем недавно мне доводилось писать о новом альбоме восходящей звезды джазового вибрафона Саши Берлинер, а здесь она выступает в качестве основного сайдмена Кайсы Меенсиву, и делает это очень эффектно. Moving Parts показывает, что не случайно New York Times назвала ансамбль Кайсы «бэндом молодых тузов». Похоже, эти тузы еще и козырные.

© & (p) 2025 Greenleaf Music

7 tks / 40 mins

(Kaisa Mäensivu – b; Eden Ladin – p; Max Light – g; Sasha Berliner – vibe; Joe Peri – dr; with Melissa Aldana – ts (tk 3); Maja Mannila – voc (tk 6);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Финляндия, Чили
музыкальный стиль
современный джаз


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