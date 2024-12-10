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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Karl Latham - Living Standards II

Karl Latham - Living Standards II

10.12.2024
Karl Latham - Living Standards II

В 2016 году барабанщик Карл Латам к вящему удовольствию тех, кто полюбил рок раньше джаза, а сегодня с удовольствием слушает и старый рок, и пропитанный роком джаз, условно называемый музыкой фьюжн, выпустил альбом LivingStandards, где представил свои инструментальные версии одиннадцати классических рок-хитов в джазовой обработке. Эту запись он осуществил в формате трио с басистом Марком Игеном и покойным ныне гитаристом Виком Юрисом. И вот, девять лет спустя лейбл Dropzone Jazz представляет пятый по счету в дискографии Латама альбом LivingStandardsII, в котором тот вновь обратился к благодатной теме.

На этот раз поставленную задачу Карл решал, перейдя от формата трио к квинтету. По-прежнему на басу в этом составе играет Марк Иген, опытнейший мастер, много работавший с Пэтом Мэтини, Гилом Эвансом и возглавляющий проект Elements на правах со-основателя. Покойного Юриса сменил Митч Стайн, игравший у Тани Марии, у Дэвида Сэнборна и с Brecker Brothers. Зная центральную роль, которую, как правило, играет гитара в рок-музыке, его позиция в составе была особенно ответственной. Впрочем, то же можно сказать и о клавишах, которыми оперировал искушенный Генри Кей, работавший со множеством звезд разных жанров: от Джо Локка до Дэвида Боуи. Парнером Латама по ритм-группе стал Роджер Скитеро, игравший со Spyro Gyra, Роном Картером, Дэйвом Грузиным и многими другими. Кстати, сам Карл сотрудничал с Аттилой Золлером, Пакито Д’Риверой, Михалом Урбаняком, Эдгаром и Джонни Винтерами, играл в The Dizzy Gillespie Alumni All-Stars.

Стартовым номером в программе Латам сделал версию известнейшей композиции Doors Break On Through To The Other Side, которая прозвучала весьма убедительно и, думаю, внутреннего протеста у фанатов Моррисона и его команды не вызовет. В этом треке гостем записи стал известный немецкий джазовый вибрафонист Вольфганг Лакершмидт. Композицию Стивена Стиллза Rock And Roll Woman, прогремевшую в исполнении Buffalo Springfield Латам и его партнеры превратили в образцовый номер музыки фьюжн, а тягучий электрический блюз Led Zeppelin с их второго альбома What Is And What Should Never Be мастерски воплощен близко к оригиналу с отличной работой Стайна «в роли» Джимми Пейджа. Версию знаменитой Layla Эрика Клэптона Латам сделал несколько неожиданно более интенсивной ритмически с собственным соло на старте композиции, а вот психоделические красоты Matte Kudasai от King Crimson постарался сохранить в полной мере. Звершающими номерами программы стали версии Magic Carpet Ride от Steppenwolf и еще одна композиция Стиллза, но уже в составе Crosby, Stills, Nash & Young Carry On в двух частях. Как видите, по набору имен программа очень эффектная, а по фьюжн-версиям Латама с партнерами – не менее достойная, в чем стоит убедиться поклонникам джаз-рока.

© & (p) 2025 Dropzone Jazz

8 tks / 57 mins

(Karl Latham – dr; Mark Egan – b; Mitch Stein – g; Henry Hey - keyb, Hammond B3, Roger Squitero – perc; with Wolfgang Lackerschmid – vibe (tk 1);)

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Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, США
музыкальный стиль
фьюжн


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