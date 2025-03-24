LibrëFnørd - Bibliotheca XXXX

Дух неистового либертарианца, писателя и философа Роберта Антона Уилсона может возрадоваться где-то там, в мире духов: в российской столице четверо музыкантов не только объединились, применив в названии своего коллектива придуманное им слово «фнорд», но и играют музыку, которая, по моим представлениям, вполне могла бы прийтись ему по вкусу. Итак: LibrëFnørd. Все четверо его участников исповедуют (с вариациями) музыку экспериментальную. Вокалистка Татьяна Изотова предпочитает мультидисциплинарные синтетические проекты, клавишник и пианист Федор Амиров предпочитает фри-джаз (разумеется, когда он не играет музыку академическую), барабанщик Петр Отоцкий играет импровизационную музыку в самых разных проектах, а на наших страницах его имя возникало в связи с группой Baritone Domination и дуэтам с Ильей Белоруковым а гитариста Антона Ефимова наши читатели должны были хорошо запомнить (больно уж музыка запоминающаяся) по группам Der Finger и Disen Gage.
В рамках LibrëFnørd этот квартет отметился в 2024 году двухтрековым проектом Chagall 345, а уже в году нынешнем появился альбом Bibliotheca XXXX, концептуальный проект о следах исчезнувшей в ином измерении цивилизации – фантазия вполне в духе Уилсона с легким ароматом «Вавилонской библиотеки» Борхеса. Впрочем, Bibliotheca XXXX только издана ныне, а по сути это тоже проект 2024 года: запись концерта, который дал LibrëFnørd в библиотеке Московского музея современного искусства (ММОМА).
Сами музыканты определяют стилистику своей музыки, как фри-метал – так им видится «изнутри». Мне, «снаружи», в их свободной импровизационной музыке услышалось больше нойза, а вот специфичной металлической жесткости я как-то не уловил. Здесь все очень зыбко, очень неявно, саунд переполнен эффектами, а над всем царит голос Изотовой, чей вокал больше напоминает религиозное радение какой-то секты, тем более, что поет Татьяна на некоем несуществующем языке (привет от достопамятной и существующей по сей день французской группы Magma). Я попробовал мысленно «отключить» вокал – и фри-метал LibrëFnørd сразу «проржавел» и рассыпался: именно голос Изотовой, на мой взгляд, «держит» саунд группы в первую очередь при всем уважении к мастерству и креативности ее коллег. В целом же московская авангардная сцена пополнилась новым колоритным коллективом, которому можно пожелать только «продолжения банкета».
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