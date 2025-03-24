LibrëFnørd - Bibliotheca XXXX

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2025 г. » LibrëFnørd - Bibliotheca XXXX

LibrëFnørd - Bibliotheca XXXX

24.03.2025
LibrëFnørd - Bibliotheca XXXX

Дух неистового либертарианца, писателя и философа Роберта Антона Уилсона может возрадоваться где-то там, в мире духов: в российской столице четверо музыкантов не только объединились, применив в названии своего коллектива придуманное им слово «фнорд», но и играют музыку, которая, по моим представлениям, вполне могла бы прийтись ему по вкусу. Итак: LibrëFnørd. Все четверо его участников исповедуют (с вариациями) музыку экспериментальную. Вокалистка Татьяна Изотова предпочитает мультидисциплинарные синтетические проекты, клавишник и пианист Федор Амиров предпочитает фри-джаз (разумеется, когда он не играет музыку академическую), барабанщик Петр Отоцкий играет импровизационную музыку в самых разных проектах, а на наших страницах его имя возникало в связи с группой Baritone Domination и дуэтам с Ильей Белоруковым а гитариста Антона Ефимова наши читатели должны были хорошо запомнить (больно уж музыка запоминающаяся) по группам Der Finger и Disen Gage.

В рамках LibrëFnørd этот квартет отметился в 2024 году двухтрековым проектом Chagall 345, а уже в году нынешнем появился альбом Bibliotheca XXXX, концептуальный проект о следах исчезнувшей в ином измерении цивилизации – фантазия вполне в духе Уилсона с легким ароматом «Вавилонской библиотеки» Борхеса. Впрочем, Bibliotheca XXXX только издана ныне, а по сути это тоже проект 2024 года: запись концерта, который дал LibrëFnørd в библиотеке Московского музея современного искусства (ММОМА).

Сами музыканты определяют стилистику своей музыки, как фри-метал – так им видится «изнутри». Мне, «снаружи», в их свободной импровизационной музыке услышалось больше нойза, а вот специфичной металлической жесткости я как-то не уловил. Здесь все очень зыбко, очень неявно, саунд переполнен эффектами, а над всем царит голос Изотовой, чей вокал больше напоминает религиозное радение какой-то секты, тем более, что поет Татьяна на некоем несуществующем языке (привет от достопамятной и существующей по сей день французской группы Magma). Я попробовал мысленно «отключить» вокал – и фри-метал LibrëFnørd сразу «проржавел» и рассыпался: именно голос Изотовой, на мой взгляд, «держит» саунд группы в первую очередь при всем уважении к мастерству и креативности ее коллег. В целом же московская авангардная сцена пополнилась новым колоритным коллективом, которому можно пожелать только «продолжения банкета».

© & (p) 2025 Addicted Label

7 tks / 38 mins

(Tatyana Izotova – voc; Feodor Amirov – keyb, voc; Peter Ototsky – dr; Anton Efimov – g;)

Линк предоставил Anton Efimov

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2025 г.

  • стиль: джаз
Шведский барабанщик и композитор Дэннис Эгберт – человек широких музыкальных вкусов. В десятых годах нового века он играл во фри-джазовом ансамбле Se och Hör, в группе Noir Trio, исполнявшей латинскую музыку, в рок-группе Horse и так далее. Свой ...
подробнее
26.01.2025
  • стиль: джаз
Весьма необычный мультидисциплинарный проект выпускает в конце марта гитарист и композитор из Торонто Дэвид Риддель. Этот музыкант – уроженец Эдмонтона, окончил Университет Торонто в 2016 году, а затем совершенствовал свое образование в Амстердаме. ...
подробнее
16.03.2025
  • стиль: джаз
Для американского джазового вибрафониста Эльдада Тарму Silver On Aluminium – десятый в личной дискографии альбом. Для меня это третий альбом Эльдада, который довелось услышать, и каждая из этих трех работ существенно отличается и тематикой, и ...
подробнее
17.02.2025
  • стиль: этно
Трудно найти человека, которому бы не нравились великолепные фильмы о природе нашей планеты от канала National Geographic. И трудно было бы найти более подходящие саундтреки к этим фильмам, чем композиции британки Эсбе из ее нового альбома Mountain ...
подробнее
25.01.2025
  • стиль: этно
Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнике, вновь приглашает слушателей в путешествие в мир традиционной музыки Китая. На сей раз это дуэт двух замечательных исполнительниц, двух мастеров игры на старинных китайских инструментах. Гао ...
подробнее
06.12.2024
  • стиль: этно
…Этот жанр появился в северной части полуострова Индостан около 700 лет назад. Его основателем считается живший в Дели поэт и музыкант Амир Хосров Дехлеви ((1256-1352). Называется этот жанр каввали и его появление тесно связано с мистическим ...
подробнее
09.02.2025
  • стиль: джаз
Американский гитарист Джексон Поттер еще весьма молод, о чем красноречиво говорит его портрет на обложке альбома small things, но уже добился значительных успехов. В 2021 году хорошую прессу и высокие места в чартах получил его дебютный альбом ...
подробнее
14.01.2025
  • стиль: блюз
Вокалист, гитарист и автор песен Джад Тарик – для меня совсем новое блюзовое имя. Но в Штатах, а особенно в таком блюзовом городе, как Мемфис, штат Теннесси, его знают и ценят. Джад, с юных лет влюбленный в блюз, перебрался сюда в возрасте 18 лет, а ...
подробнее
22.03.2025
  • стиль: джаз
С британским музыкантом Джейсоном Картером и его необычным гибридным инструментом под названием арфо-гитара мы знакомили наших читателей несколько лет назад по его альбому Seeking The Divine (2023). Арфо-гитару Картера и сейчас можно рассмотреть во ...
подробнее
15.03.2025
  • стиль: блюз
Новый альбом блюзового пианиста Джонни Игуаны At Delmark стал вторым в его личной дискографии. Первый альбом под названием Chicago Spectacular! был выпущен также Delmark Records в 2020 году с участием целой группы звезд чикагского блюза с участием ...
подробнее
22.02.2025
  • стиль: джаз
Финская басистка Кайса Меенсиву начинала свой путь в музыке, подобно многим другим, с фортепьяно. Но пианисток много, а вот юная девушка, играющая на басу, - это в свое время было редкостью, особенно в Финляндии, что и определило ее окончательный ...
подробнее
30.01.2025
  • стиль: джаз
В 2016 году барабанщик Карл Латам к вящему удовольствию тех, кто полюбил рок раньше джаза, а сегодня с удовольствием слушает и старый рок, и пропитанный роком джаз, условно называемый музыкой фьюжн, выпустил альбом Living Standards , где представил ...
подробнее
10.12.2024
© 2012-2025 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com