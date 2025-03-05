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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Boyce Justice Griffith - The Point

Boyce Justice Griffith - The Point

05.03.2025
Boyce Justice Griffith - The Point

Элегантный бородач, саксофонист из Нью-Йорка Бойс Джастис Гриффит, не принадлежит пока к элите американского джаза, но по творческому потенциалу и техническому мастерству у него есть все шансы пополнить в будущем ее ряды. Он учился в свое время у Уинтона Марсалиса, много работал с пианистом Маркусом Робертсом, а свои работы издает на известном лейбле Outside in Music. Под этим логотипом у него вышло здесь несколько синглов, ЕР Tuning In, а ближе к концу марта текущего года ожидается появление дебютного большого альбома Гриффита The Point.

Работа эта полностью авторская и во многом концептуальная. Центральное место в программе занимает титульная композиция The Point, состоящая из четырех частей, равномерно распределенных по списку треков. The Point, точка – это, по Гриффиту, базовые ценности, присущие каждому человеку, которые служат ему опорой в течение всей жизни в самых разных ситуациях. Что же касается непосредственно музыкального контента, то, как говорит Гриффит, «Центральная тема этой композиции — это та, которая может быть использована для демонстрации любого количества различных чувств, грувов или звуков в зависимости от того, куда коллективное сознание группы решит пойти. Композиция подчеркивает это качество, и каждый раз, когда она исполняется вживую, происходит что-то совершенно неожиданное, основанное на отношениях музыкантов друг с другом». Другая запоминающаяся пьеса программы – это, конечно же, Balrog, самая объемная по времени звучания композиция, навеянная образом чудовищного подземного демона из знаменитого «Властелина Колец» Толкиена.

Альбом записывался Гриффитом в формате квинтета, где в качестве второго духовика выступает трубач Энтони Херви, а ритм-группу составили пианист Исайя Джей Томпсон, басист Марти Яффе и ударник Джон Стурино. О каждом из них Гриффит говорит в самых превосходных тонах, подчеркивая и мастерство партнеров, и хорошее взаимопонимание в коллективе. Сам Бойс Джастис Гриффит и как композитор, и как саксофонист, во многом опирается на исторический бэкграунд современного джаза. Особенно заметно в его музыке при этом влияние блюза. Однако, используя уже известные джазовые идиомы, Гриффит настойчиво ищет свой язык и свои формы самовыражения. Судя по дебютному альбому, он – на верном пути.

© & (p) 2025 Outside in Music

11 tks / 51 mins

(Boyce Justice Griffith – saxes; Anthony Hervey – tp; Isaiah J. Thompson – p; Marty Jaffe – b; John Sturino – dr;)

Линк предоставил Simeon Davis, Outside in Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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