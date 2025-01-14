Jackson Potter - small things

Американский гитарист Джексон Поттер еще весьма молод, о чем красноречиво говорит его портрет на обложке альбома small things, но уже добился значительных успехов. В 2021 году хорошую прессу и высокие места в чартах получил его дебютный альбом Restless, о которым мы писали в свое время (тот текст, в котором есть и краткие сведения по творческой биографии музыканта, легко найти с помощью нашего поисковика). И вот теперь Джексон выдает на суд публики и критики свою вторую работу в качестве лидера: small things.
Для записи этого альбома Поттер выбрал формат квинтета, в который вошли видные представители джазовой сцены Нью-Йорка. Пожалуй, самым известным в этом составе надо назвать тенор-саксофониста Троя Робертса. Компанию ему в линии духовых составила Алекс Риду на трубе, а в ритм-группе играют басист Хэмиш Смит и ударник Марчелло Кардильо. Впрочем, в титульной композиции альбома состав вырос за счет гостевого присутствия известного альт-саксофониста Джалила Шоу и вокалистки Софии Формелла.
Если в дебютном альбоме Поттера было шесть его собственных композиций и два кавера, то теперь их соотношение стало примерно пятьдесят на пятьдесят. Поттер включил в программу small things четыре собственные композиции и уже пять каверов – это преимущественно известные джазовые стандарты: Smoke Gets in Your Eyes Джерома Керна, . Hey, It’s Me You’re Talking To Виктора Льюиса, The Duke Дэйва Брубека и Everything I Love Коула Портера. Одну свою композицию (Trams) принес в программу и Трой Робертс.
Уже перечисление каверов может служить индикатором стилистической направленности музыки Джексона Поттера, подтверждаемое и его собственными пьесами. Да, Джексону ближе более традиционная стилистика, что и придает определенную окраску всей программе. Интересно, что если образцами в джазовой гитаре для него в начале пути служили такие мастера, как Скофилд и Мэтини, то, судя по small things, ему сейчас больше импонируют выдающиеся гитаристы более ранних поколений, например, Вес Монтгомери и Джо Пасс. Если же говорить о высоком техническом мастерстве Портера, то тут примером могут служить, такие треки, как Mr. M, титульная пьеса и с большим чувством исполненная Smoke Gets in Your Eyes. И еще одна любопытная деталь: финишным номером программы Джексон поставил свою пьесу Sophia’s Waltz, посвященную его подруге и уже фигурировавшую в программе первого альбома. Повторная запись этой композиции с новыми партнерами выглядит, как своего рода, подпись музыканта под результатами своего труда. Кстати, Софией зовут и гостью-вокалистку, участвовавшую в записи титульной пьесы. Она ли герой Sophia’s Waltz – этого я не знаю. Зато уверенно могу сказать, что пресловутое «испытание вторым альбомом» Джексон Поттер выдержал с честью.
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