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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Brandee Younger - Gadabout Season

Brandee Younger - Gadabout Season

20.06.2025
Brandee Younger - Gadabout Season

Брэнди Янгер уже давно завоевала неофициальный титул Третьей Великой Афроамериканской Джазовой Арфистки после Элис Колтрейн и Дороти Эшби. Правда, в отличие от вышеупомянутых арфисток, Брэнди не назовешь чисто джазовым исполнителем, у нее более широкий круг интересов – правда, и время теперь иное. Среди ее партнеров можно найти имена, как Рави Колтрейна и покойного Фэроа Сандерса, так и Стиви Уондера и Бейонс. Янгер щедро черпает идеи из джаза, академической музыки, ритм-энд-блюза и хип-хопа, не признавая стилистических границ.

Название ее третьего альбома для Impulse! довольно необычно. Во время очередного концертного тура с ее постоянными партнерами, басистом-продюсером Рашааном Картером и ударником Алланом Медхардом, ключевым словечком в общении друг с другом стало gadabout. По-английски так называют беспечного гуляку-бродягу, всюду ищущего удовольствий, невзирая на обстоятельства. Потому и новый альбом решено было назвать Gadabout Season.

Несмотря на «легкомысленное» название, работа над альбомом велась долго и тщательно. Брэнди сочинила, сама или в соавторстве, все десять композиций альбома. Сама она считает Gadabout Season своей лучшей на сегодняшний день работой. Дополнительный энтузиазм придал ей тот факт, что здесь она играет на арфе, ранее принадлежавшей самой Элис Колтрейн (Брэнди стала хранительницей этого инструмента в прошлом году). Исключительная техника Янгер и ее использование электронных текстур позволило Картеру назвать саунд альбома «афрофутуристической звуковой палитрой». Часть композиций, например, Reckoning или Breaking Point, были записаны в рамках трио, но в большинстве пьес присутствуют разнообразные и весьма именитые гости. Шабака Хатчингс украсил своей флейтой End Means и титульную композицию. В ней также играл и вибрафонист Джоэль Росс. Пианист и клавишник Кортни Брайан работал в треках Surrender (возможно, самой сильной композиции альбома) и BBL, а в финальную Discernment по рекомендации своей подруги и частого партнера Мешель Ндегеочелло Брэнди пригласила саксофониста Джоша Джонсона. Альбом увидел свет на Impulse! 13 июня – не пропустите!

© & (p) 2025 Impulse!

10 tks / 43 mins

(Brandee Younger – harp; Rashaan Carter – b; Allan Medhard – dr; Makaya McCraven – dr, perc (tks 2,3); Shabaka Hatchings – fl (tks 2,3); Joel Ross – vibe (tk 3); Ele Howell – dr (tk 6); Courtney Bryan – p, Fender Rhodes (tks 7,8); Nila – voc (tk 9); Josh Johnson – sax (tk 10);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, США
музыкальный стиль
современный джаз


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