Esbe - Mountain Aires

Трудно найти человека, которому бы не нравились великолепные фильмы о природе нашей планеты от канала National Geographic. И трудно было бы найти более подходящие саундтреки к этим фильмам, чем композиции британки Эсбе из ее нового альбома Mountain Aires. Не исключаю, что в будущем (альбом еще только увидит свет 11 февраля 2025 года) так и произойдет.
Эсбе, которая неплохо знакома нашим читателям, как вокалистка и композитор, в своем десятом по счету альбоме Mountain Aires обратилась к своей первой любви в музыке – к гитаре. На чисто акустическом инструменте, используя метод многократного наложения звука, она записала в своей студии в Северном Лондоне программу из девяти композиций, девяти музыкальных пейзажей горных красот из разных уголков земного шара. При этом ее гитара чудесным образом меняет свое звучание применительно к конкретной местности и музыкальной культуре. В «японских» пьесах Mount Iwaki Cherry Blossom At Hirosaki Castle или Sunset on Mount Hotaka гитара Эсбе приобретает интонации традиционного японского струнного инструмента кото, когда словно воочию наслаждаешься цветением вишни в замке Хиросаки, Lalibela уносит нас в горы Эфиопии, Passing Storm in Yosemite с ароматом традиционного стиля американа отражает бурю в калифорнийском национальном парке, а Lazy Lunch in the Sierra Nevada напоминает, что историческое название акустической гитары Эсбе – это испанская гитара. Особое место в программе занимает композиция Echo Canyon, Only You, Sweet Child of Mine, где Эсбе оригинальным решением соединила вместе песни из репертуара Эллисон Мойет и группы Guns N' Roses.
Слушая Mountain Aires отдаешь дань не только таланту Эсбе, но и ее мужеству. Около десяти лет она страдает фокальной дистонией – говоря проще, дрожат пальцы правой руки. Что это такое для музыканта, особенно струнника, пояснять не надо. Эсбе освоила игру только двумя пальцами правой руки, что, в сочетании с методами наложения звука, дало тот результат, который вызывает целую гамму высоких чувств.
Что такое авангардный джаз или свободная импровизация многие хорошо себе представляют, хотя не всегда могут толком объяснить. Музыки такого типа выпускается довольно много. Что такое этническая традиционная музыка тоже вполне понятно и релизов ...
Шведский барабанщик и композитор Дэннис Эгберт – человек широких музыкальных вкусов. В десятых годах нового века он играл во фри-джазовом ансамбле Se och Hör, в группе Noir Trio, исполнявшей латинскую музыку, в рок-группе Horse и так далее. Свой ...
Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнике, вновь приглашает слушателей в путешествие в мир традиционной музыки Китая. На сей раз это дуэт двух замечательных исполнительниц, двух мастеров игры на старинных китайских инструментах. Гао ...
Американский гитарист Джексон Поттер еще весьма молод, о чем красноречиво говорит его портрет на обложке альбома small things, но уже добился значительных успехов. В 2021 году хорошую прессу и высокие места в чартах получил его дебютный альбом ...
В 2016 году барабанщик Карл Латам к вящему удовольствию тех, кто полюбил рок раньше джаза, а сегодня с удовольствием слушает и старый рок, и пропитанный роком джаз, условно называемый музыкой фьюжн, выпустил альбом Living Standards , где представил ...
Среди множества появляющихся каждый день музыкальных новинок этот альбом привлек своей совершенно особой аурой, необычностью и оригинальностью. KYN – дебютный альбом одноименного женского вокального трио, работающего в акапелльном варианте. Трио это ...
Не знаю, видят ли участники проекта LLL перспективы дальнейшей совместной деятельности, но три итальянских музыканта, басист Лоренцо Фелицати, трубач Лука Калабрезе и гитарист Лука Форментини впервые играли вместе 9 и 10 января 2024 года на площадке ...
Вот и начали появляться в нашей почте альбомы, релиз которых намечается уже на будущий, 2025-й год. В январе увидит свет новый альбом от 577 Records под названием The Sea, The Space, and Egypt, Vol. 1. Четверо его создателей живут в Нью-Йорке, но ...
Ноэл Окимото, представитель японской диаспоры на Гавайских островах, родился и вырос в Гонолулу, столице этого островного штата США, в многодетной семье музыканта, был пятым среди шести детей Джорджа и Элис Окимото. Его отец начинал в джазе, как ...
Предыдущий альбом американской вибрафонистки и композитора Саши Берлинер Onyx (2022) произвел на автора этих строк очень сильное впечатление (обзор этой работы легко найти на сайте), так что ее новую работу, оказавшийся третьим в дискографии Саши ...
В 2025 году Стив Смит и его группа Vital Information дарят своим многочисленным поклонникам новый альбом. Стив Смит поистине не увядаем! Достаточно сказать, что Vital Information была основана еще в 1983 году и в прошлом году отметила свое ...
В 2021 году имя живущего в США японского джазового саксофониста Юто Митоми уже появлялось на наших электронных страницах в связи с проектом Utopia, в котором он играет в дуэте с тезкой, гитаристом Юто Каназавой. В рамках этого проекта они выпустили ...