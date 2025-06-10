Keefe Jackson / Jakob Heinemann / Adam Shead - Stinger
10.06.2025
Все трое участников этого проекта ранее уже «светились» на нашем сайте, причем, если саксофонист и бас-кларнетист Кифи Джексон фигурировал только в качестве сайдмена, то басист Джекоб Хайнеман и барабанщик Адам Шид были представлены полноценными авторскими работами. И вот перед нами их совместный концертный альбом Stinger, представляющий записи с двух выступлений трио в разных чикагских залах: Constellation в феврале 2023 года и Hungry Brain в июле того же года.
Джексон работает в Чикаго с 2001 года, а вообще-то он из города Файетвиль в Арканзасе. У него очень солидный набор европейских и американских партнеров: тут и Томека Рейд, и Джейсон Адасевич, и Фред Лонберг-Хольм, и Сатоко Фуджии, и Энтони Коулмен. Играет он теноре в довольно традиционной манере, но при этом предпочитает проекты из сферы авангарда и свободной импровизации. Схожие вкусы и у контрабасиста Хайнемана. Он известен своим участием в трио Alta Vista и Devin Drobka Trio, а помимо музыки увлекается фотографией и акустической экологией. Шид не только руководит собственным квинтетом и коллективом Adiaphora Orchestra, не только играл с Мэрилин Криспелл, Роско Митчеллом или Джейсоном Стайном, но и много лет курирует проведение различных культурных мероприятий в родном Чикаго.
В программу их совместного альбома вошли по три пьесы Джексона и Хайдемана и по одной от Бобби Бредфорда и Джона Чикаи. Как ни странно, такой в общем-то плодовитый автор, как Адам Шид в альбоме не представлен, зато именно он проводил миксаж и мастеринг, а также оформил обложку Stinger. Правда, в музыке того типа, который исповедуют участники проекта, роль композитора сводится скорее к обозначению, часто пунктирному, линии развития, а дальнейшее отдается на волю креативности исполнителей, их чувства взаимопонимания и творческой фантазии. С этим у всех троих все в порядке. Естественно, фронтменом во всех треках выступает Кифи Джексон, и с этой задачей он справляется вполне убедительно, особенно на тенор-саксофоне. Шид и Хайдеман создают прекрасный и, что не менее важно, разнообразный ритмический фон в каждом треке. В этом смысле я особо выделил бы композицию с коротким названием Easy. Ну, а в целом, Stinger если не открывает новые горизонты, то вполне успешно доказывает жизнеспособность фри-джаза по-чикагски.
Живущий в Нидерландах и уже знакомый нашим читателям по предыдущему альбому Embodied Poetry (2023) турецкий исполнитель на уде и композитор Мехмет Полат выпустил новый альбом своего квартета, озаглавленный Roots in Motion. На мой взгляд, это очень ...
Вот и начали появляться в нашей почте альбомы, релиз которых намечается уже на будущий, 2025-й год. В январе увидит свет новый альбом от 577 Records под названием The Sea, The Space, and Egypt, Vol. 1. Четверо его создателей живут в Нью-Йорке, но ...
Не одно джазовое поколение сменилось после ухода из жизни в 1982 году Телониуса Монка, но личность и творческое наследие выдающегося джазового пианиста и композитора, одного из родоначальников бопа, по-прежнему привлекает множество музыкантов во ...
Всегда интересно следить за дебютами. Дебют – это обязательно новая индивидуальность со своей творческой концепцией и новыми идеями, пусть даже в рамках существующих стилистик (принципиально новые стили в джазе не появлялись уже очень давно, ...
Ноэл Окимото, представитель японской диаспоры на Гавайских островах, родился и вырос в Гонолулу, столице этого островного штата США, в многодетной семье музыканта, был пятым среди шести детей Джорджа и Элис Окимото. Его отец начинал в джазе, как ...
Турецкий музыкальный фольклор вобрал в себя множество элементов музыки народов, столетиями живших рядом с турками: славян с Балканского полуострова, греков, армян, арабов, курдов, и сам, в свою очередь, оказал существенное влияние на их музыку. ...
Трио «Восприятие» (Perceptions Trio) образовалось в швейцарском городе Базель еще в 2019 году, однако его дебютный альбом The Wicked Crew увидит свет только в феврале 2025 года. Причина столь большого разрыва между двумя этими датами лежит прежде ...
Релизы авангардного московского лейбла БНиЛ («Зависимый лейбл без названия и лого») не раз освещались на наших страницах, а вот с московской же группой Petyaev-Petyaev ранее судьба не сводила, а жаль: коллектив этот существует с 2016 года ...
Ракель Марина – одна из тех, за кем будущее канадского джаза. Молодая певица, композитор и автор песен собственного сочинения, она получила степень бакалавра по джазу в Университете Торонто, а сейчас работает над следующей степенью в Университете ...
Последняя наша встреча с творчеством швейцарского мультиинструменталиста и композитора Роланда Бюльмана датирована 2020 годом и то был его четвертый альбом Dubnos. Сейчас на календаре год 2025-й и мы представляем уже седьмой его альбом GAPVIS. Время ...
Канадский джазовый гитарист и композитор из Квебека Рон Леду родился в небольшом городке у самой границы с США, но сейчас живет и работает в Монреале. Рон получил степень бакалавра в сфере джазового исполнительства в университете Concordia, а также ...
Подростковые годы Расса Аникстера пришлись на расцвет эры музыки андеграунда 60-х годов, эры хиппи. Для подростка из Сан-Франциско кумирами стали Grateful Dead, Карлос Сантана и другие исполнители и группы тех лет. Ему особенно нравились те ...