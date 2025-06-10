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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Keefe Jackson / Jakob Heinemann / Adam Shead - Stinger

Keefe Jackson / Jakob Heinemann / Adam Shead - Stinger

10.06.2025
Keefe Jackson / Jakob Heinemann / Adam Shead - Stinger

Все трое участников этого проекта ранее уже «светились» на нашем сайте, причем, если саксофонист и бас-кларнетист Кифи Джексон фигурировал только в качестве сайдмена, то басист Джекоб Хайнеман и барабанщик Адам Шид были представлены полноценными авторскими работами. И вот перед нами их совместный концертный альбом Stinger, представляющий записи с двух выступлений трио в разных чикагских залах: Constellation в феврале 2023 года и Hungry Brain в июле того же года.

Джексон работает в Чикаго с 2001 года, а вообще-то он из города Файетвиль в Арканзасе. У него очень солидный набор европейских и американских партнеров: тут и Томека Рейд, и Джейсон Адасевич, и Фред Лонберг-Хольм, и Сатоко Фуджии, и Энтони Коулмен. Играет он теноре в довольно традиционной манере, но при этом предпочитает проекты из сферы авангарда и свободной импровизации. Схожие вкусы и у контрабасиста Хайнемана. Он известен своим участием в трио Alta Vista и Devin Drobka Trio, а помимо музыки увлекается фотографией и акустической экологией. Шид не только руководит собственным квинтетом и коллективом Adiaphora Orchestra, не только играл с Мэрилин Криспелл, Роско Митчеллом или Джейсоном Стайном, но и много лет курирует проведение различных культурных мероприятий в родном Чикаго.

В программу их совместного альбома вошли по три пьесы Джексона и Хайдемана и по одной от Бобби Бредфорда и Джона Чикаи. Как ни странно, такой в общем-то плодовитый автор, как Адам Шид в альбоме не представлен, зато именно он проводил миксаж и мастеринг, а также оформил обложку Stinger. Правда, в музыке того типа, который исповедуют участники проекта, роль композитора сводится скорее к обозначению, часто пунктирному, линии развития, а дальнейшее отдается на волю креативности исполнителей, их чувства взаимопонимания и творческой фантазии. С этим у всех троих все в порядке. Естественно, фронтменом во всех треках выступает Кифи Джексон, и с этой задачей он справляется вполне убедительно, особенно на тенор-саксофоне. Шид и Хайдеман создают прекрасный и, что не менее важно, разнообразный ритмический фон в каждом треке. В этом смысле я особо выделил бы композицию с коротким названием Easy. Ну, а в целом, Stinger если не открывает новые горизонты, то вполне успешно доказывает жизнеспособность фри-джаза по-чикагски.

© & (p) 2025 Irritable Mystic Records
8 tks / 44 mins

(Keefe Jackson – ts, bass cl; Jakob Heinemann – b; Adam Shead – dr;)

Линк предоставлен Irritable Mystic Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард


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