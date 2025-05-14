Dave Liebman / Billy Hart / Adam Rudolph - Beingness
14.05.2025
Три имени на обложке альбома Beingness уже сами по себе много говорят любителям джаза и вызывают интерес к проекту Beingness. Дэйв Либмэн и Билли Харт носят самое высокое прижизненное отличие для американских джазменов: NEA Jazz Master, Адам Рудольф также имеет множество престижных наград. Карьера Либмена ведет начало с 70-х годов, он играл с Элвином Джонсом и Майлсом Дэвисом, он участвовал в более, чем пятисот записях, а из них под собственным именем – более двухсот, написал ряд книг, является опытным педагогом. Либмэн неоднократно признавался одним из лучших сопрано-саксофонистов джаза. Ударник Билли Харт работал с Отисом Реддингом, Ширли Хорн, МакКой Тайнером, Шортером, Завинулом, Хэнкоком, Гетцем и другими корифеями. У него солидная личная дискография и он также является педагогом в нескольких престижных университетах. За свою пятидесятилетнюю карьеру в джазе перкуссионист и композитор Адам Рудольф работал с Доном Черри, Фэроа Сандерсом, Филиппом Глассом, Вададой Лео Смитом, Юсефом Латифом. Он является одним из пионеров world music, работавшим с малийскими и марокканскими музыкантами в 70-х и 80-х годах.
Либмэн и Харт познакомились, работая вместе на альбоме Майлса Дэвиса On the Corner (1972) и с тех пор много раз сотрудничали в различных проектах. С Рудольфом Либмэн начал играть дуэты в 2016 году. Частенько они превращали свой дуэт в трио, приглашая тех или иных ударников. Свой четвертый совместный альбом в формате трио Либмэн и Рудольф собирались записать в концертном варианте в известном нью-йоркском клубе The Stone весной 2023 года, пригласив ударника Тайшона Сори. Однако, у Тайшона выступление в The Stone не сложилось, и тогда Либмэн предложил кандидатуру Билли Харта, что полностью устроило Рудольфа. Концерт состоялся, состоялась и запись, превратившаяся в альбом Beingness с объемом звучания чуть более часа.
Мне трудно воспринимать девять исполненных музыкантами свободных импровизаций, как отдельные произведения. Для меня Beingness – это единый поток музыкального сознания, изощренной креативности участников концерта и их великолепного взаимопонимания. Дэйв оперировал здесь любимым сопрано-саксофоном и деревянными флейтами, Билли сидел за ударными, а Адам управлял не только многочисленными перкуссионными инструментами, но и работал с живой электроникой и играл на фортепьяно. Можно отметить ощутимо «африканскую» ритмику в Refractions, прекрасную работу духовых в Transparent to Transcendence, ритмическую изощренность титульной пьесы Beingness, самой короткой в альбоме, а вершиной концерта, на мой вкус, стала композиция (столь же спонтанная, как и все остальные) Mystique. Трое музыкантов творили в тот вечер в The Stone настоящее волшебство. Похожие ощущения возникли и у Дэйва Либмэна: «Мы трое были полны решимости открыть свои уши и сердца. Результаты были волшебными».
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