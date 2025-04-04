iyatraQuartet - Wild Green

Британский ансамбль iyatraQuartet очень необычен, его трудно подвести под определенный стилистический ярлычок. Что-то от эмбиент? Определенно. Элементы джаза? В какой-то степени. Фолк? Если да, то очень своеобразный: музыку участники квартета сочиняют сами, а вот за текстами часто обращаются к средневековым авторам. Да, iyatraQuartet – ансамбль вокально-инструментальный: вокальные партии раскладываются на четыре голоса (три мужских, один женский), а инструментальную составляющую саунда генерируют скрипка (Элис Бэррон), виолончель (Рич Филипс) , разные виды кларнетов (Джордж Слейтхолм) и перкуссия (Уилл Робертс). Пожалуй, правильнее всего охарактеризовать музыку iyatraQuartet, как современную камерную с большим акцентом на старину и экологию (во всяком случае, если говорить про их новый альбом Wild Green).
А существует этот квартет уже двенадцать лет. Ранее музыканты выпустили альбомы This World Alone (2015) и Break The Dawn (2020). Свое название они позаимствовали из языка хинди, где слово iyatrа означает путешествие или паломничество. В своем третьем альбоме музыканты приглашают нас в путешествие, которое может совершить каждый, наблюдая за сменой времен года и радуясь вечной красоте каждого природного цикла, а заодно смакуя прелесть моря, солнца, луны. Подстать тематике было выбрано и место записи этого студийного альбома: он создавался в плавучей студии Lightship 95 на Темзе.
Вокальные партии iyatraQuartet исполняет на трех языках: современном английском, средневековом английском и окситанском или провансальском, на котором до сих пор говорят на юге Франции, в основном в Провансе, а в средние века он был основным языком этого региона. А какие тексты! Титульная Wild Green, воспевающая зеленый мир природы, написана на текст немецкой монахини, аббатисы бенедиктинского монастыря Рупертсберг Хильдегарды Бингенской, жившей в ХII веке. На создание композиции Beatriz музыкантов вдохновило творчество женщины-трубадура, графини Беатрис де Диа, жившей в XIII веке (именно этот текст звучит на окситанском языке). А вот открывает альбом композиция Mandje, основанная на сюжете одной из сказок братьев Гримм. Сюжет этот прекрасно знаком любому русскоязычному человеку с детства по «Сказке о рыбаке и рыбке» Пушкина. А есть еще и экстатический гимн летнему солнцу Helios, вдохновленный древнегреческой мифологией, очаровательная «зимняя» колыбельная Lullay, «весенняя» New Life, воспевающая возрождение природы…
Своя удивительная история сопутствует каждому из десяти треков. Инструментальные партии iyatraQuartet отличает особая изысканность и утонченная красота. Эта современная музыка кажется извлеченной непосредственно из средневековья. Если прекрасный американский музыкант Пол Уинтер играл экологический джаз, то музыка альбома Wild Green от iyatraQuartet вполне заслуживает названия экологическая камерная музыка!
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