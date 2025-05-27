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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Shrunk feat. Fabiana Striffler - Pixie People

Shrunk feat. Fabiana Striffler - Pixie People

27.05.2025
Shrunk feat. Fabiana Striffler - Pixie People

Лейбл из Бруклина 577 Records пестует авангард и, преимущественно, made in USA. Но, не в первый раз, рецензируя его релизы, стал замечать, что все чаще 577 Records обращает внимание и на европейскую импровизационную музыку, будь то Великобритания или континентальная Европа. Вот и новейший релиз, линк к которому получен из Бруклина, знакомит с очень любопытным немецким проектом Shrunk.

Строго говоря, Shrunk – это дуэт, объединивший двух уже опытных музыкантов: гитариста Вернера Ноймана и ударника Лоридса Рихтера. Нойман родился в Дуйсбурге, учился в Арнхайме и Кельне, брал уроки у таких видных мастеров, как Мэтини, Золлер, Гэмбайл и других, работал с Ричи Бейрахом, Симоном Набатовым, Дэннисом Чемберсом. Нойман был лидером групп Drei vom Rhein и Little Sister, имеет на своем счету более сорока альбомов, как лидер и сайдмен. Рихтер родился еще в ГДР, в Восточном Берлине, учился в Высшей школе музыки и театра имени Феликса Мендельсона-Бартольди в Лейпциге, где сейчас, кстати, преподает и сам. Он участвовал в самых разных музыкальных проектах – от джаза до хип-хопа, а с Нойманом их объединило в Shrunk стремление к полной свободе самовыражения без учета каких-либо стилистических границ. Но для дебютного альбома, получившего название Pixie People, дуэт превратился в трио: к участию в записи была приглашена скрипачка Фабиана Штриффлер, яркая исполнительница и композитор, одинаково сильная и в джазе, и в академической музыке, номинант на джазовую премию Германии по струнным инструментам. Ее работы вызывают в прессе восторженные отклики, вроде того, что такую музыку, которую пишет она, сочинял бы сегодня сам Густав Малер.

Что ж, участие Штриффлер несомненно украсило альбом, получившийся при сочетании звучаний скрипки, гитары и ударных очень разнообразным. Если в стартовой пьесе Tailtiu царит гитара Ноймана, то в следующем треке Furiant все строится на дуэте скрипки и ударных. Wettergott, wütend представляет из себя жесткую рок-пьесу, а, скажем, Is What? - этакий лиричный фри-джаз. Хороша и титульная композиция Pixie People с постоянно нагнетаемой жесткостью саунда. При всем стремлении музыкантов к полной свободе самовыражения, их радикальность всегда ограничена хорошим вкусом, чистотой исполнения и, конечно, разнообразием звуковых красок. Очень приятный дебют, после которого ждешь от Shrunk новых креативных проектов.

© & (p) 2025 577 Records

10 tks / 38 mins

(Fabiana Striffler – vi; Werner Neumann – g; Laurids Richter – dr;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия
музыкальный стиль
авангард


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