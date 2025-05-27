Shrunk feat. Fabiana Striffler - Pixie People

Лейбл из Бруклина 577 Records пестует авангард и, преимущественно, made in USA. Но, не в первый раз, рецензируя его релизы, стал замечать, что все чаще 577 Records обращает внимание и на европейскую импровизационную музыку, будь то Великобритания или континентальная Европа. Вот и новейший релиз, линк к которому получен из Бруклина, знакомит с очень любопытным немецким проектом Shrunk.
Строго говоря, Shrunk – это дуэт, объединивший двух уже опытных музыкантов: гитариста Вернера Ноймана и ударника Лоридса Рихтера. Нойман родился в Дуйсбурге, учился в Арнхайме и Кельне, брал уроки у таких видных мастеров, как Мэтини, Золлер, Гэмбайл и других, работал с Ричи Бейрахом, Симоном Набатовым, Дэннисом Чемберсом. Нойман был лидером групп Drei vom Rhein и Little Sister, имеет на своем счету более сорока альбомов, как лидер и сайдмен. Рихтер родился еще в ГДР, в Восточном Берлине, учился в Высшей школе музыки и театра имени Феликса Мендельсона-Бартольди в Лейпциге, где сейчас, кстати, преподает и сам. Он участвовал в самых разных музыкальных проектах – от джаза до хип-хопа, а с Нойманом их объединило в Shrunk стремление к полной свободе самовыражения без учета каких-либо стилистических границ. Но для дебютного альбома, получившего название Pixie People, дуэт превратился в трио: к участию в записи была приглашена скрипачка Фабиана Штриффлер, яркая исполнительница и композитор, одинаково сильная и в джазе, и в академической музыке, номинант на джазовую премию Германии по струнным инструментам. Ее работы вызывают в прессе восторженные отклики, вроде того, что такую музыку, которую пишет она, сочинял бы сегодня сам Густав Малер.
Что ж, участие Штриффлер несомненно украсило альбом, получившийся при сочетании звучаний скрипки, гитары и ударных очень разнообразным. Если в стартовой пьесе Tailtiu царит гитара Ноймана, то в следующем треке Furiant все строится на дуэте скрипки и ударных. Wettergott, wütend представляет из себя жесткую рок-пьесу, а, скажем, Is What? - этакий лиричный фри-джаз. Хороша и титульная композиция Pixie People с постоянно нагнетаемой жесткостью саунда. При всем стремлении музыкантов к полной свободе самовыражения, их радикальность всегда ограничена хорошим вкусом, чистотой исполнения и, конечно, разнообразием звуковых красок. Очень приятный дебют, после которого ждешь от Shrunk новых креативных проектов.
Трудно представить себе музыкальный проект более интернационального характера, чем этот. Судите сами. Главное лицо этого проекта – певица и композитор Элана Сассун. Она родилась в США, но имеет иранско-курдские корни. Степень магистра Сассун ...
Для американского джазового вибрафониста Эльдада Тарму Silver On Aluminium – десятый в личной дискографии альбом. Для меня это третий альбом Эльдада, который довелось услышать, и каждая из этих трех работ существенно отличается и тематикой, и ...
Новая работа музыканта-импровизатора и саунд-продюсера Юрия Виноградова вышла в рамках одного из его прежних проектов, EllektraJazz, к которому Юрий последний раз обращался четыре года назад. Assemblage невелик по объему – это то ли ЕР, то ли – ...
Трудно найти человека, которому бы не нравились великолепные фильмы о природе нашей планеты от канала National Geographic. И трудно было бы найти более подходящие саундтреки к этим фильмам, чем композиции британки Эсбе из ее нового альбома Mountain ...
Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнике, вновь приглашает слушателей в путешествие в мир традиционной музыки Китая. На сей раз это дуэт двух замечательных исполнительниц, двух мастеров игры на старинных китайских инструментах. Гао ...
…Этот жанр появился в северной части полуострова Индостан около 700 лет назад. Его основателем считается живший в Дели поэт и музыкант Амир Хосров Дехлеви ((1256-1352). Называется этот жанр каввали и его появление тесно связано с мистическим ...
Британский ансамбль iyatraQuartet очень необычен, его трудно подвести под определенный стилистический ярлычок. Что-то от эмбиент? Определенно. Элементы джаза? В какой-то степени. Фолк? Если да, то очень своеобразный: музыку участники квартета ...
Американский гитарист Джексон Поттер еще весьма молод, о чем красноречиво говорит его портрет на обложке альбома small things, но уже добился значительных успехов. В 2021 году хорошую прессу и высокие места в чартах получил его дебютный альбом ...
Вокалист, гитарист и автор песен Джад Тарик – для меня совсем новое блюзовое имя. Но в Штатах, а особенно в таком блюзовом городе, как Мемфис, штат Теннесси, его знают и ценят. Джад, с юных лет влюбленный в блюз, перебрался сюда в возрасте 18 лет, а ...
О проекте такого рода американский гитарист Джейк Герцог мечтал давно. Слушая работы Кенни Баррелла Guitar Forms (1965) с оркестром Гила Эванса, Джона МакЛафлина The Mediterranean (1988) с Лондонским симфоническим оркестром или, свежий пример, Билла ...
Более сорока пяти лет Джейн Айра Блум работает в джазе и добрых лет двадцать она входит в элиту сопрано-саксофонистов современного джаза, то побеждая в опросах на звание лучшего сопрано-саксофониста года, то входя в число номинантов – будь то опросы ...
С британским музыкантом Джейсоном Картером и его необычным гибридным инструментом под названием арфо-гитара мы знакомили наших читателей несколько лет назад по его альбому Seeking The Divine (2023). Арфо-гитару Картера и сейчас можно рассмотреть во ...