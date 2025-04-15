Massimo Biolcati - Kintsugi

В 2003 году тридцатилетние Массимо Биолкати и Лионель Люке вместе с двадцатилетними Аароном Парксом и Кендриком Скоттом оказались в гастрольном бэнде маститого уже тогда трубача Теренса Бланчарда. Совместный концертный тур сблизил этих четверых музыкантов и положил начало творческой и личной дружбе. И вот, чуть более двадцати лет спустя, басист и композитор итальянского происхождения, родившийся в Швеции и работающий в США Массимо Биолкати вновь собрал старых друзей в своем новом, пятом по счету проекте под названием Kintsugi. Как говорит сам Массимо, «Целью этого альбома было собрать вместе моих любимых музыкантов и моих друзей, вместе с которыми я приобрел немалый музыкальный опыт в начале своей карьеры. Я сочинял музыку, имея ввиду этих замечательных музыкантов и подготовил и аранжировал несколько стандартов, которые, уверен, прекрасно прозвучат в их исполнении».
Я не привожу здесь подробности творческой биографии Массимо, потому что это уже далеко не первая встреча с ним на электронных страницах нашего сайта. Можно лишь вкратце напом нить, что сегодня гитарист бенинского происхождения Лионель Люке выстроил на родине джаза большую и успешную карьеру, не менее удачно складываются дела и у Аарона Паркса (фортепьяно) и Кендрика Скотта (ударные). Все они с удовольствием откликнулись на призыв Биолкати и этим старо-новым квартетом записали в августе 2023 года в одной из студий Бруклина альбом Kintsugi.
Название альбома и его титульной композиции Массимо заимствовал из японской культуры. В Японии принято реставрировать поломанные керамические изделия с помощью лака растительного происхождения, смешанного с золотым порошком. Философия этого искусства состоит в том, что трещины остаются хорошо заметными. Они, как считают японцы, неотъемлемы от истории объекта и их не надо маскировать. Слушателю предстоит оценить, насколько удачно Биолкати отразил в музыке этапы «поломки» и «реставрации», как мне показалось, основную идею композиции он доверил в данном случае Парксу – и не ошибся. Из других композиций Массимо я бы отметил FOH с интенсивным диалогом Паркса и Люке и Electrodrome с его затейливой структурой. Помимо пяти собственных пьес, Массимо включил в альбом три кавера, из которых я особенно высоко оценил бы Soul Eyes Мэла Уолдруна – настоящий бенефис чуткой гитары Лионеля Люке. А в целом, с известной долей иронии, можно сказать , что искусство кингцуги в варианте Биолкати и его друзей не совсем соответствует японскому идеалу: ни в музыке, ни в исполнении и взаимодействии музыкантов никаких «трещин» я не обнаружил – как и должно быть в случае больших мастеров, которые много умеют и хорошо знают друг друга.
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