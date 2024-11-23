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Главная » обзоры » издано в 2025 г.

Michael Sarian / Matthew Putman / Ledian Mola / Federico Ughi - The Sea, The Space, and Egypt, Vol. 1

23.11.2024
Michael Sarian / Matthew Putman / Ledian Mola / Federico Ughi - The Sea, The Space, and Egypt, Vol. 1

Вот и начали появляться в нашей почте альбомы, релиз которых намечается уже на будущий, 2025-й год. В январе увидит свет новый альбом от 577 Records под названием The Sea, The Space, and Egypt, Vol. 1. Четверо его создателей живут в Нью-Йорке, но американцем по рождению является только один из них – это клавишник Мэттью Путмэн. Кстати говоря, Мэттью еще и крупный ученый в сфере нанотехнологий. Но и в музыке он далеко не любитель, вроде скрипача Эйнштейна, иначе вряд ли в его послужном списке значилось бы сотрудничество с такими звездами, как Орнетт Коулмен, Виджай Айер или Дэниэл Картер. При этом Путмэн не раз сотрудничал и с нынешними партнерами: записывался с Сарьяном, работал с Уги. Трубач Майкл Сарьян, в отличие от Путмэна, всегда был профессиональным музыкантом. У него достаточно пестрая биография: родился в Канаде, рос в Аргентине, а сейчас живет в Нью-Йорке и считается очень сильным и востребованным джазменом. Ударник Федерико Уги известен нашим читателям лучше. Уроженец Италии, он уже давно живет и работает в Штатах, является одним из основателей лейбла 577 Records и не раз участвовал в записях лейбла в различных составах. А вот молодой кубинский басист Ледиан Мола вообще первый раз участвует в записи джазового коллектива. Так что альбом The Sea, The Space, and Egypt, Vol. 1 – это не только дебют нового квартета, где все четверо музыкантов в этой конфигурации играют вместе впервые, но и фонографический дебют Ледиана, состоявшийся летом 2023 года, когда в одной из студий Нью-Йорка был записан альбом.

Пора объяснить и необычное название альбома. Дело в том, что он задуман, как своеобразный трибьют талантливому музыканту-новатору и великому мистификатору Сан Ра (1914-1993), Sun Ra Arkestra которого оставил заметный след в джазе. Сан Ра, как известно, называл себя выходцем с планеты Сатурн и с особым пиететом относился к Древнему Египту. Отсюда и название, и соответствующие мотивы в обложке альбома, выполненной Роберто Мироло, а Путмэн даже играет здесь на клавишах той же модели, которую использовал Сан Ра: Rocksichord. Правда, играет квартет не музыку Сан Ра, а коллективно сочиненные и импровизационные пьесы. Самый молодой участник коллектива, Мола, внес особые афро-кубинские краски, особенно в стартовую композицию Aquí Está Juan Calesero, El Que le Levantó la Mano a su Amo!, а его же вокальные партии основаны на кубинском фольклоре. Авангардный джаз квартета, конечно же не копирует музыку Сан Ра, но, думаю, посланец Сатурна остался бы доволен, услышав The Sea, The Space, and Egypt, Vol. 1.

© & (p) 2025 577 Records

7 tks / 39 mins

(Michael Sarian – tp; Matthew Putman – keyb; Ledian Mola – b, voc; Federico Ughi – dr;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия, Канада, Куба, США
музыкальный стиль
авангард


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