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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Greg Murphy - Snap Happy

Greg Murphy - Snap Happy

30.05.2025
Greg Murphy - Snap Happy

Время от времени вспыхивают в прессе вялые разборки на тему, что же считать настоящим джазом. Многие музыканты, исповедующие свободную импровизацию, не видят связи между своей музыкой и джазом. В то же время не перевелись еще и пуристы а-ля Юг Понасье, для которых не джаз – это все, начиная с бопа. Что ж, пианист и композитор Грег Мерфи своим пятым альбомом для WhalingCitySound под названием Snap Happy наглядно демонстрирует, что такое настоящий джаз в его общепринятом понимании.

Альбом он записывал в своем излюбленном формате фортепьянного трио, причем электро-акустического. Сам Грег играет здесь, как на фортепьяно, так и на клавишных, а басист Обаси Акото, в зависимости от композиции, работает и на контрабасе, и на бас-гитаре. Ударник Стив Джонс помимо ударной установки оперирует и перкуссионными инструментами. Кроме того, в трех треках к музыкантам присоединяется гитарист Марк Уитфилд, а в одном звучит еще и вокал Сай Смит.

В программу вошло несколько классических джазовых стандартов, вроде On Green Dolphin Street и I Fall In Love Too Easily, два шедевра величайшего пианиста бопа Телониуса Монка – Pannonica, посвященная знаменитой джазовой меценатке, и Monk’s Mood и целый блок композиций авторов, чьи имена обычно ассоциируются с музыкой фьюжн – Чика Кориа, Уэйна Шортера, Джорджа Дьюка, Ленни Уайта (при этом понятно, что творчество Шортера или Кориа шире этих стилистических рамок). Здесь я особо выделил бы блестящее исполнение Humpty Dumpty от Чика Кориа. Наконец, присутствуют в программе и две композиции Мерфи: титульная SnapHappy и коллективное сочинение всех участников трио Equality.

Грега Мерфи порой сравнивают по манере игры с МакКой Тайнером. Рискну утверждать, что в данном альбоме Грег освободился от таких штампов. Он – очень разный в разных треках, но неизменно креативный, энергичный, умеющий слушать своих партнеров, давать им определенную свободу самовыражения, но четко управляющий всем саундом трио. На мой взгляд,Snap Happy – один из сильнейших проектов в его дискографии.

© & (p) 2025 Whaling City Sound

12 tks / 67 mins

(Greg Murphy – p, keyb; Obasi Akoto – ac.b, el.b; Steve Johns – dr. perc; with Mark Whitfield g (tks 4,6,9); Sy Smith – voc (tk 4);

Линк предоставлен Whaling City Sound / Ginny Shea, Mixed Media

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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