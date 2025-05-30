Greg Murphy - Snap Happy

Время от времени вспыхивают в прессе вялые разборки на тему, что же считать настоящим джазом. Многие музыканты, исповедующие свободную импровизацию, не видят связи между своей музыкой и джазом. В то же время не перевелись еще и пуристы а-ля Юг Понасье, для которых не джаз – это все, начиная с бопа. Что ж, пианист и композитор Грег Мерфи своим пятым альбомом для WhalingCitySound под названием Snap Happy наглядно демонстрирует, что такое настоящий джаз в его общепринятом понимании.
Альбом он записывал в своем излюбленном формате фортепьянного трио, причем электро-акустического. Сам Грег играет здесь, как на фортепьяно, так и на клавишных, а басист Обаси Акото, в зависимости от композиции, работает и на контрабасе, и на бас-гитаре. Ударник Стив Джонс помимо ударной установки оперирует и перкуссионными инструментами. Кроме того, в трех треках к музыкантам присоединяется гитарист Марк Уитфилд, а в одном звучит еще и вокал Сай Смит.
В программу вошло несколько классических джазовых стандартов, вроде On Green Dolphin Street и I Fall In Love Too Easily, два шедевра величайшего пианиста бопа Телониуса Монка – Pannonica, посвященная знаменитой джазовой меценатке, и Monk’s Mood и целый блок композиций авторов, чьи имена обычно ассоциируются с музыкой фьюжн – Чика Кориа, Уэйна Шортера, Джорджа Дьюка, Ленни Уайта (при этом понятно, что творчество Шортера или Кориа шире этих стилистических рамок). Здесь я особо выделил бы блестящее исполнение Humpty Dumpty от Чика Кориа. Наконец, присутствуют в программе и две композиции Мерфи: титульная SnapHappy и коллективное сочинение всех участников трио Equality.
Грега Мерфи порой сравнивают по манере игры с МакКой Тайнером. Рискну утверждать, что в данном альбоме Грег освободился от таких штампов. Он – очень разный в разных треках, но неизменно креативный, энергичный, умеющий слушать своих партнеров, давать им определенную свободу самовыражения, но четко управляющий всем саундом трио. На мой взгляд,Snap Happy – один из сильнейших проектов в его дискографии.
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