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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Transcendence - Music of Pat Metheny

Transcendence - Music of Pat Metheny

19.05.2025
Transcendence - Music of Pat Metheny

Не знаю, является ли проект Transcendence долгосрочным, или пианист и клавишник Боб Глюк, бас-гитарист Кристофер Дин Салливан и ударник Карл Латам объединились для разового мероприятия – трибьюта Пэту Мэтини. Вы можете удивиться: а кто же тут, как Мэтини, играет на гитаре? Да, гитаристов в этом трио нет, правда Глюк использует тип клавишных, по звучанию напоминающий гитарный синтезатор Пэта Мэтини. Но дело не в подобии саунда. Нельзя забывать, что Пэт не только выдающийся гитарист, но и прекрасный композитор, сочинивший множество тем, причем в разных стилистиках, от бопа до фри-джаза. Именно эту грань его таланта предпочли отразить в своем трибьюте музыканты трио.

Все они – люди очень опытные. Глюк не только незаурядный мастер клавишных, но и талантливый писатель, автор книг о Херби Хэнкоке, Майлсе Лэвисе и настоящий эксперт по Мэтини: его последняя литературная работу посвящена Пэту и называется Pat Metheny: Stories Beyond Words. Салливан работал с множеством значимых мастеров джаза, включая Шейлу Джордан, Арчи Шеппа, Джо Ловано и Юсефа Латифа. Латам известен прежде всего, как лидер фьюжн-группы Living Standards, но он работал и с квартетом Джона Ли, и в Dizzy Gillespie Afro-Latin Experience, и в Dizzy Gillespie Alumni All-Stars, являлся музыкальным руководителем The Shirelles.

Для альбома Music of Pat Metheny музыканты отобрали пять разнохарактерных пьес Мэтини: тут и пост-боп Question & Answer, пьеса, записанная Мэтини в 1989 году в трио с Хэйденом и Хэйнсом, и почти фри-джазовая композиция 1981 года Offramp, и самая «свежая» в этом списке Roof Dogs 2014 года. Все версии от Transcendence, на мой взгляд, это вполне убедительные и сделанные с большим уважением к оригиналу интерпретации. Не понял я лишь логику создателей альбома Music of Pat Metheny, завершивших программу своего диска пьесами Херби Хэнкока Dolphin Dance и Кита Джарретта Everything that Lives Laments. И пьесы примечательные, и версии на уровне, только при чем здесь Мэтини? Что ж, создателям альбома виднее…

© & (p) 2025 FMR Records

7 tks / 43 mins

(Bob Gluck – p, keyb; Christopher Dean Sullivan – el.b; Karl Latham – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН
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