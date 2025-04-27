Markus Reuter (featuring Fabio Trentini and Asaf Sirkis) - Truce <3
27.04.2025
Три года спустя выпуска альбома Truce 2 немецкий гитарист и композитор Маркус Рейтер выпускает новый, третий альбом серии Truce, на этот раз он называется Truce <3. Как и в других альбомах этой серии, Маркус играет здесь в трио с итальянским басистом Фабио Трентини и израильским ударником Асафом Сиркисом. Рейтер известен разнообразием своих творческих устремлений. Последние годы он, новатор в сфере применения необычных разновидностей гитары, активно работает также и как композитор в сфере современной академической музыки. Но в рамках проекта Truce Рейтер выступает, как лидер бескомпромиссного power trio, чей саунд, на мой вкус, является одним из лучших среди коллективов, сочетающих нео-фьюжн с прог-роком. Кстати, именно в этой связи Рейтера и Сиркиса связывают давние творческие контакты с известным независимым лейблом Леонардо Павковича MoonJune Records.
Новый альбом трио записывало в конце 2024 года в Италии. В альбом вошло десять композиций, рождавшихся непосредственно в студии, без предварительных заготовок и, тем более, заранее написанного материала. Тем грандиознее достигнутый музыкантами результат. Как говорит сам Рейтер, этот альбом показывает, «… что происходит, когда три музыканта объединяются без предубеждений, без заранее написанного материала, просто с открытыми ушами и открытыми сердцами… Мы построили здесь что-то одновременно спонтанное и структурированное, эмоционально прямое, но наполненное сложными деталями. С этой записью я чувствую, что мы достигли нового уровня сплоченности, интенсивности и глубины.» С Маркусом трудно не согласиться. На мой взгляд, это лучший альбом серии, с его мощной басовой линией, виртуозной работой ударных и блистательными соло самого Рейтера. При этом взыскательный слушателей волен выбирать между фонтанирующей энергетикой Not Alone, гипнотической психоделией Echo of Affection и суровой лирикой Love Theme: музыканты смогли создать программу с удивительно разнообразным по настроению материалом.
Остается добавить, что и дизайн обложки принадлежит, как и ранее, испанскому мастеру Ritxi Ostariz, на сей раз представившему женский портрет в более развернутом виде, чем в предыдущих работах.
И еще информация, уже не связанная с Truce <3: этой весной MoonJune Records выпускает также два подвергнутых ремастерингу альбома знаменитой группы Soft Machine: Floating World Live (концертная запись 1975 года с Карлом Дженкинсом, Алланом Холдсуортом, Майком Рэтледжем, Роем Баббингтоном и Джоном Маршаллом) и Drop (концертная запись 1971 года с Элтоном Дином, Майком Рэтледжем, Хью Хоппером и Филом Ховардом).
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