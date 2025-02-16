Ariane Racicot - Danser avec le feu

Мне кажется, что для творческой натуры пианистки и композитора из Монреаля Арианы Рассико очень важным компонентом является движение. Не случайно на обложку своего дебютного альбома Envolée (2022) она поместила свой портрет в профиль в стремительном движении. Не менее экспрессивна и обложка ее нового альбома Danser avec le feu («Танцуя с огнем»), который увидит свет в конце февраля текущего года, только здесь Ариана запечатлена в движении танцевальном. Не стоять на месте, двигаться вперед – похоже, так выглядят творческие принципы Арианы Рассико, и они приносят результаты!
Ариана стала лауреатом премии Révélation Radio-Canada prize в области джаза за 2022/2023 годы. Укрепился и творческий союз Рассико с ее партнерами: электрическим басистом Антуаном Рошфором и ударником Гийомом Пикаром. Успешный концертный тур трио Рассико с программой ее первого альбома привел к созданию и следующего проекта. Рассико сочетает в своей музыке фьюжн с элементами латины и прог-рока. Пресса сравнивает ее музыку с работами Тиграна Амасяна, Хироми Уехары и Авишаи Коэна. Danser avec le feu дает возможность соотнести свои впечатления с этими оценками.
В альбом вошло восемь новых композиций Арианы. Для себя я отметил, что в первую очередь она – хороший мелодист. Темы ее композиций выглядят запоминающимися и весьма привлекательны, причем это касается, как темповых вещей, где влияние рока действительно весьма ощутимо, так и элегантных пьес балладного плана. Особо я отметил бы стартовую и финальную композиции с похожими названиями, как бы закольцовывающие программу в некую сюиту: Avant la tempête и Après la tempête, а также Chez-moi и энергичную титульную пьесу Dancing With Fire. У Рассико весьма напористая техника игры на фортепьяно, условно говоря, она ближе к своему знаменитому земляку Оскару Питерсону, чем, скажем, к Биллу Эвансу. Рошфор и Пикар достойно ассистируют своему лидеру, придавая общему саунду ощутимый драйв. В общем, Danser avec le feu оставляет весьма приятное впечатление. Движение продолжается!
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