Johnny Iguana - At Delmark

Новый альбом блюзового пианиста Джонни Игуаны At Delmark стал вторым в его личной дискографии. Первый альбом под названием Chicago Spectacular! был выпущен также Delmark Records в 2020 году с участием целой группы звезд чикагского блюза с участием Лил Эд Уильямса, Билли Бой Арнольда, Боба Марголина, Билли Флинна и других, включая племянника Би Би Кинга Майкла Каски. А еще до того Джонни Игуана записывался с такими выдающимися музыкантами, как Бадди Гай, Джуниор Уэллс, Кэри Белл, Коко Тейлор, Джеймс Коттон, Мик Джаггер и Кит Ричардс.
В отличие от дебютника, At Delmark – чисто сольный альбом Игуаны. Записывался он в студии чикагского лейбла, однако, больше похож не на стандартную запись, а на студийный концерт, так как вся программа из двенадцати треков записывалась сразу, без дублей, с первого же исполнения и, «по старинке», аналоговым способом. Джонни играл на студийном 1917 Steinway Model B. В программу вошли композиции Литтл Бразер Монтгомери, Джея МакШенна, Нила Янга, Чака Берри и даже AC/DС, версии хитов из репертуара Джуниора Уэллса и Мэджик Сэма, а также пять пьес, написанных автором по имени Брайан Берковиц.
Тут пора открыть «страшный секрет»: дело в том, что Джонни Игуана – это и есть Брайан Берковиц, работающий под этим сценическим ником. Родился он в Нью-Джерси, но детство провел в Филадельфии. Искусством игры на фортепьяно начал овладевать, беря уроки вместе со своей мамой, но если у мамы дело пошло не очень, то Брайан проявил гораздо больше желания и упорства. Он стал поигрывать блюз и «новую волну» в местных барах, но затем увлекся блюзом, особенно ему нравился Джуниор Уэллс. Переехав в Нью-Йорк, Берковиц на одном из блюзовых джэмов познакомился со своим кумиром. Молодой пианист понравился Джуниору, он взял его в свой ансамбль и перетащил в 1994 году в Чикаго, город, ставший для Брайана новым домом. Уже как Джонни Игуана он три года гастролировал с Уэллсом, потом с Отисом Рашем, организовывал собственные коллективы. Игуана продолжил сочинять музыку, а как исполнитель последовательно выступал в лучших традициях чикагского блюза.
Это в полной мере относится и к At Delmark. Буги и блюзы в исполнении Джонни Игуаны ближе к вест-сайдской разновидности чикагского блюза. При этом и его версии хитов других авторов, и собственные пьесы, вроде For Dancers Only, Stormy Night at a Moroccan Blues Bar или Welcome Distractions, дышат энергией и подлинно блюзовым чувством, что наверняка должны оценить поклонники блюза made in Chicago.
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