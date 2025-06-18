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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Ladom Ensemble - Sofreh Tisch

Ladom Ensemble - Sofreh Tisch

18.06.2025
Ladom Ensemble - Sofreh Tisch

Так уж получилось, что я слушаю этот альбом и пишу эти строки в дни, когда израильская авиация методично уничтожает военные объекты в Иране, а иранские баллистические ракеты бьют по израильским городам. И тут – альбом коллектива из Торонто Ladom Ensemble, основанного эмигрировавшим в Канаду из Ирана пианистом Пуйя Хамиди и виолончелисткой с еврейскими ашкеназскими корнями Бет Сильвер. Тут есть какая-то символика: культура, музыка в частности, способна объединять людей. Аятоллы приходят и уходят, а древние народы, евреи и иранцы, будут продолжать жить и дружить, как это было веками…Впрочем, дадим слово самому Хамиди: «Когда я рос в Иране 90-х годов, в школе, находящейся под контролем властей, нам говорили, что инаковерущие люди (зороастрийцы, евреи, христиане) – не те, с кем можно дружить. Но я знаю, что тысячи лет иранцы жили в гармонии с людьми иных верований и традиций. Я приехал в Канаду и сразу это почувствовал».

Альбом Ladom Ensemble, в который входят также аккордеонист Майкл Бридж и перкуссионист Адам Кемпбелл, называется Sofreh Tisch. В принципе, это два одинаковых слова, только одно на фарси, а другое на идише, и означает оно «стол» - не в смысле столярного изделия, а накрытый к какому-то торжеству стол, ломящийся от разных вкусностей, что красноречиво иллюстрирует обложка альбома. «Накрыт» он в данном случае десятью треками, и самым значительным «блюдом» я назвал бы большое сочинение Хамиди в трех частях-треках Distance Suite. Это произведение построено по законам академической музыки, в нем много от импрессионистских идей, а в третьей части, Song, выполненной в модальной технике, солируют все участники коллектива. К иранской части «стола» относится и традиционная народная мелодия Gole Pamchal, воспевающая весеннее возрождение природы. Незаурядный талант аранжировщика проявила Бет Сильвер в версиях Romanian Folk Dances Белы Бартока и головокружительной композиции Der Alef-Beis, где она соединила фрагмент оперы Бенджамина Бриттена «Сон в летнюю ночь», клезмерскую мелодию конца ХIХ века Oyfn Pripetshik Марка Варшавского и финал собственного сочинения. Остальные треки альбома – это новые версии известных произведений в жанре клезмер: Firn di Mekhutonim Aheym Нафтуле Брандвейна, Romanian Fantasies скрипача Марка Солинского (1911), где виолончель Бет взяла на себя роль скрипки и так далее.

Если до сих пор вам казалось нереальным ощутить аромат клезмера, ориентальной и академической музыки в одном флаконе, то Sofreh Tisch от Ladom Ensemble заставит вас в это поверить.

© & (p) 2025 Lulaword Records

10 tks / 46 mins

(Michael Bridge – acc; Adam Campbell – perc; Pouya Hamidi – p; Beth Silver – cello;)

Линк предоставил Daniel Rosenberg

.Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Иран, Канада
музыкальный стиль
академическая музыка, нео-клезмер, ориентальная музыка


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