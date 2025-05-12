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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Terry Hanck - Grease to Gravy

Terry Hanck - Grease to Gravy

12.05.2025
Terry Hanck - Grease to Gravy

Альбом Grease to Gravy дает вам шанс познакомиться с творчеством очень колоритного блюзмена. Терри Хэнк – неоднократный лауреат и номинант Blues Music Award, выдающийся блюзовый саксофонист и не менее сильный вокалист. Он родился в 1944 году в таком важнейшем блюзовом центре, как Чикаго, но еще с конца 60-х годов перебрался в Калифорнию, поселился в Сан-Франциско и именно на здешней сцене приобрел сначала региональную, а потом и общеамериканскую известность. Хэнк много работал с Элвином Бишопом, параллельно развивая собственную карьеру. С начала нулевых годов Хэнк тесно сотрудничает с Крисом Кидом Андерсеном, норвежским музыкантом, переехавшем в 2001 году в Штаты и присоединившимся к группе Терри, а также ставшим продюсером всех альбомов Терри Хэнка.

В работе над Grease to Gravy Хэнк задействовал очень большую группу музыкантов, в которую вошли и Андерсен, как гитарист, басист и органист, и сменивший его в свое время в группе Хэнка гитарист Джонни Кэт Соубранд, и многие другие известные мастера. Сам Хэнк играет здесь на тенор-саксофоне и поет во всех треках за исключением финальной инструменталки собственного сочинения Midnight On The Reef. Всего же в альбом вошло семь его композиций и пять каверов.

На обложке альбома Терри Хэнк запечатлен хозяйничающим на кухне. Какие же блюда он приготовил для своих гостей? Сразу скажу, они достаточно острые, со множеством специй. Это такая огненная смесь электрического блюза, музыки соул, фанка и раннего рок-н-ролла. Еще в юные годы Хэнк полюбил таких великих исполнителей конца 50-х годов, как Фэтс Домино, Би Би Кинг, Рэй Чарльз, Кинг Кертис, и влияние их творчества можно отметить даже в нынешнем альбоме убеленного сединами Хэнка. Свое творческое кредо Хэнк описывает так: «Я всегда стремлюсь, чтобы в песне был грув, и чтобы она транслировала определенные эмоции. После всех этих лет я нахожусь в точке, где чувствую себя достаточно комфортно, чтобы вдохнуть в песни жизнь.Даже когда я исполняю чью-то чужую песню, хочется, чтобы это звучало естественно. Я не хочу, чтобы это звучало так, будто я пытаюсь что-то воссоздать, но я создаю что-то, обладающее собственной жизненной силой»

И эта сила бурлит в таких номерах, как Don’t Let the Green Grass Fool You Уилсона Пикета или в балладе Рэя Чарльза Come Back Baby, а также в его собственных композициях The Best Years Of My Life, Goin’ Way Back Home Tonight или Run Run Baby. Голос Терри с годами ничуть не утратил ни блюзового чувства, ни истинно мужской мощи, а партии его саксофона все также прекрасно сочетаются со звучанием электрогитар, хэммонд-органа и ритмом ударных. Стоит услышать!

© & (p) 2025 Little Village

12 tks / 53 mins

(Terry Hanck – voc, ts; Chris Kid Andersen – g (tks 1,3,9), slide g (tk 2); b (tks 2,3,5-7), upright b (tks 4,10), B3 org (tk 6); Jim Pugh – B3 org (tks 1-5,7,9,10), ARP string ensemble, Wurlitzer, org (tk 3), p (tks 9,10); Johnny Cat Soubrand – g (tks 5-11); Lisa Leuschner Andersen – background voc (tks 3, 9); J.P.Soars – g (tks 2,12); Jon Otis – dr (tks 1,3,5,7,10,11), perc (tks 2,3,9); Tim Wagar – b (tks 8,11); D’Mar – dr (tks 6,9); Chris Peet – dr (tks 2,12), b (tk 12); June Core – dr (tk4); Butch Cousins – dr (tk 8); Endre Tarczy – b (tk 9); Chris Burns – p (tk 4); Mitch Woods – p (tk 8); Mark Doyle – p (tk 12), g (tks 2,12);)

Линк предоставил Kevin Johnson, Proud Papa Promotions & Publicity

Леонид АУСКЕРН



стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
блюз-рок


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