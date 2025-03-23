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Michele Fattori / Marcello Sebastiani - Monks and the third man

23.03.2025
Michele Fattori / Marcello Sebastiani - Monks and the third man

Не одно джазовое поколение сменилось после ухода из жизни в 1982 году Телониуса Монка, но личность и творческое наследие выдающегося джазового пианиста и композитора, одного из родоначальников бопа, по-прежнему привлекает множество музыкантов во всем мире. В самых разных странах одни не очень удачно (копия всегда хуже оригинала) пытаются воспроизвести его музыку, другие, отталкиваясь от творчества Монка, стремятся создать собственные интерпретации его произведений, третьи сочиняют свою музыку, используя идеи и приемы, применявшиеся Монком. И постоянно появляются альбомы-трибьюты, как дань уважения мастеру, без которого современный джаз был бы иным.

Очередной такой альбом называется Monks and the third man и издан в этом году итальянским лейблом Notami Records. Любопытно, что создан этот проект дуэтом музыкантов, ни один из которых не играет на фортепьяно. Микеле Фаттори – гитарист, в 2023 году он дебютировал на Notami альбомом Gavagai, выдержанным в стилистике близкой к европейскому новому джазу и заслужившим теплые отзывы критиков и слушателей. Ассистировал Микеле в той работе контрабасист Марчелло Себастиани, известный в Италии иза ее пределами джазмен, участник многих проектов и джазовых фестивалей. В Monks and the third man он выступает уже как полноправный партнер Фаттори, что подчеркнуто обложкой альбома, на которой размещены имена обоих участников дуэта.

Открывает альбом пьеса Себастиани Cantus, а заканчивается он пьесой Фаттори The Third Man Blues. А вот между ними музыканты разместили свои интерпретации композиций Монка, причем известнейших, которые давно уже стали стандартами, у всех на слуху и разошедшихся по миру в десятках версий. Тут и Blue Monk, причем в двух версиях, и Epistrophy, и посвященная знаменитой джазовой меценатше и покровительнице среди прочих самого Монка баронессе Паннонике де Кенигсвартер Pannonica. Есть здесь и самая известная, наверное, пьеса Монка Round Midnight, но названа она чуть иначе: About Round Midnight. И здесь, похоже, находится верный ключ к пониманию альбома Фаттори и Себастиани.

Гитарист и басист не копируют Монка и не играют чистый боп. Они мыслят и работают все в той же новоджазовой парадигме. About Round Midnight – это размышления музыкантов на тему всемирно известного монковского стандарта, да и остальные пьесы Телониуса звучат в их версии более, чем оригинально, причем дело тут не только в тембрах их струнных инструментов (хотя и в них тоже), это взгляд на музыку Монка из ХХI века, взгляд людей, воспитанных на иной музыке, но ценящих опыт и идеи своего знаменитого предшественника, взгляд теплый, понимающий и, не побоюсь громкого слова, любящий. Тем и интересен этот незаурядный проект, пройти мимо которого – просто грех.

© & (p) 2025 Notami Records

8 tks / 40 mins

(Michele Fattori – g; Marcello Sebastiani – b;)

Линк предоставлен Notami Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
авангард, боп


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