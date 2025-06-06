Raquel Marina - Kind Words

Ракель Марина – одна из тех, за кем будущее канадского джаза. Молодая певица, композитор и автор песен собственного сочинения, она получила степень бакалавра по джазу в Университете Торонто, а сейчас работает над следующей степенью в Университете Йорка. В 2023 году Ракель выиграла престижный конкурс JAZZ 4 THE AGES, проходивший под патронажем Ниагарского джазового фестиваля. Она – желанный гость в джазовых клубах Торонто, а в январе 2025 вместе с гитаристом Джулианом Брэдли-Комбсом выпустила ЕР Never, Never. И вот, в середине лета, Марина представляет свой первый большой альбом, получивший название Kind Words.
Одну из композиций этого альбома из семи треков написала ее коллега по джазовому вокалу Алисса Джаммария (My Bohemian Hour), а остальные песни альбома сочинила сама Ракель. При записи альбома ей ассистировал квартет инструменталистов, в котором надо отметить того же гитариста Джулиана Брэдли-Комбса, а также трубача Кая Мерфи: если верить пресс-релизу, альбом во многом сложился, как знак уважения видному канадскому джазовому трубачу Кенни Уилеру. Мерфи понравился мне более всего в композиции May You Know, а гитара Брэдли-Комбса явно украсила и ту же May You Know, и Call Me by My Name. Но, конечно, главное лицо альбома – это его фронтвумен, Ракель Марина.
Мощью голосовых связок Ракель не поражает, по крайней мере, в этом проекте. Она берет, скорее, очень точным интонированием и несомненной искренностью, которую певица вкладывает в текст каждой из песен, преимущественно лиричных по настроению. Кроме того, Марина прекрасно владеет таким мощным и эффектным оружием джазовых вокалисток, как скэт. Ее вокальная эквилибристика в таких композициях, как All of It и The Way You Look at Me (самая объемная композиция альбома – более девяти с половиной минут звучания) впечатляет и заставляет вспомнить самые громкие имена в женском джазовом вокале. Дебют Марине явно удался, остается следить за развитием карьеры этой несомненно талантливой исполнительницы.
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