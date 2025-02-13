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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Kid Ramos - Strange Things Happening

Kid Ramos - Strange Things Happening

13.02.2025
Kid Ramos - Strange Things Happening

За плечами гитариста, певца и продюсера Кида Рамоса (р. 1959) – большая и славная карьера в блюзе. Уроженец Калифорнии, он родился в семье оперных певцов и самим происхождением судьба словно подталкивала его к музыке. Настояшим профессионалом он стал в 1980 году, присоединившись к бэнду Джеймса Хармана. Потом была череда весьма известных коллективов: Roomful of Blues, The Fabulous Thunderbirds, The Mannish Boys, Los Fabulocos, The Proven Ones. Свой первый альбом в качестве лидера Two Hands One Heart Кид Рамос выпустил в 1995 году. Стилистически он был ближе всего к блюз-року. Но его первая работа после пятилетнего молчания Strange Things Happening сделана несколько в ином ключе.

Как утверждает сам Рамос, он впервые обратился к музыке госпел, а толчком к этому проекту стал телефонный звонок его старого приятеля, пастора Джеймса Расмуссена. К работе над новым альбомом Кид привлек опытнейшего вокалиста и харпера из Бостона Брайана Темплтона, работавшего с The Radio Kings, Джерри Портным, Джеймсом Коттоном и Отисом Грандом. Другим вокалистом стал его собственный сын, также гитарист и блюзмен, Джонни Рамос. Среди вошедших в его команду инструменталистов отметим клавишника и органиста Дэйва Лимину, игравшего у Ронни Эрла и ударника Стивена Ходжеса, работавшего с Харманом, Джоном Хэммондом и Томом Уэйтсом.

От первого до последнего трека программа альбома из двенадцати композиций проникнута духом христианской музыки. Здесь звучат композиции из репертуара выдающейся представительницы госпел и блюза 20-х – 40-х годов Сестры Розетты Тарп (титульная Strange Things Happening), звезды госпел уже 50-х – 60-х годов Махалии Джексон (How I Got Over), группы The Soul Stirrers (Oh What a Meeting, I'm a Pilgrim) и даже Боба Дилана времен расцвета его христианского периода (Every Grain of Sand). Две свои композиции принес в программу и Брайан Темплтон (An Answer for Isaac, Nobody but the Lord).

Сочетание блюза и госпел, высокий профессионализм исполнителей, в первую очередь столь не похожих друг на друга вокалистов, как Темплтон и Рамос-младший, а также прекрасная гитарная работа самого Кида Рамоса делают этот альбом чрезвычайно яркой новинкой. На счету Кида Рамоса четырнадцать (!) номинаций на премию Blues Music Award. Не исключаю, что Strange Things Happening наконец-то принесет ему эту самую высокую в блюзовом сообществе награду. «Иисус – это священный свет, превращающий тьму в свет. Странные вещи происходят каждый день», как пела Сестра Розетта Тарп.

© & (p) 2025 Nola Blue Records

12 tks / 62 mins

(Brian Templeton – harm, voc (tks 1-3,5-6,8-12); Johnny Ramos – voc (tks 4,7,8,11); Kid Ramos – g, bajo sexton, voc (tk 11); Dave Limina – p, org; Jesse Kuevas – acc; Takazo Hall, Kaizo Hall – tp; Mike Turturro – b; Stephen Hodges – dr, perc;)

Линк предоставил Kevin Johnson, Proud Papa Promotions & Publicity

Леонид АУСКЕРН



стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
блюз-рок, госпел


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