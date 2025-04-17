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Tanya Ekanayaka - 16 Sri Lankan Piano Isles

17.04.2025
Tanya Ekanayaka - 16 Sri Lankan Piano Isles

Пианистка, композитор, продюсер и педагог из Шри Ланки Таня Эканаяка предпочитает только сольные проекты, и они приносят ей успех: Таня – первый музыкант-композитор из Шри Ланки, чьи альбомы издают крупные международные компании. Благодаря релизу британского лейбла ARCMusic 2023 года 18 Piano Sutras & 25 South Asian Pianisms с творчеством Эканаяка удалось познакомиться и нашим читателям. Классическое музыкальное образование Тани плюс ее неподдельный интерес к традиционной музыке позволяют ей сочинять академические по форме и глубоко эмоциональные произведения. В упомянутом выше альбоме она представила композиции, названия которых связаны с языками малых и исчезающих народов и племен из разных уголков планеты, а также народов Южной Азии, близких сердцу этой пианистки англо-ланкийского происхождения.

Новый проект Тани Эканаяка носит более локальный географически характер. Как известно, Шри Ланка – островное государство у южной оконечности гигантского полуострова Индостан. Но в состав этого государства входит еще немало гораздо более мелких островов, каждый из которых по-своему интересен. Одни из них обитаемы, другие нет, одни славятся густыми тропическими лесами, другие коралловыми рифами, третьи – маяками, четвертые – большими колониями птиц, бакланов и пеликанов и так далее. Ну и, конечно, тема воды характерна для каждого из них. Таня посвятила по пьесе шестнадцати ланкийским островам. Все эти композиции сочинены в академическом стиле, самая короткая занимает чуть более полутора минут, самая длинная – восемь с половиной минут, но принцип сочинения не везде одинаков.

Восемь композиций – это строго нотированная и заранее сочиненная в период с 2022 по 2024 год музыка, а вот восемь других, каждая из которых содержит в названии термин Extempore (импровизационная) были записаны Таней за один день, с первого же дубля на основе коротких, от секунды до десяти, тематических набросков. Так родился необычный альбом 16 SriLankanPianoIsles. Сама Таня Эканаяка говорит о своей новой работе так: «Развитие проекта 16 SriLankanPianoIsles коренится в моей глубокой привязанности к этим островам и заботе об их сохранении, как жителя Шри-Ланки, имеющего привилегию и глубоко благодарного за возможность знать, каково это — расти и жить среди захватывающей дух природной красоты моей родины». Слушая вдохновенную музыку Тани, остается с ней только согласиться и…чуть-чуть позавидовать.

© & (p) 2025 ARC Music

16 tks / 66 mins

(Tanya Ekanayaka – p;)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Шри Ланка
музыкальный стиль
академическая музыка


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