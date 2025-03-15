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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Jason Carter - In And Out Of Time

Jason Carter - In And Out Of Time

15.03.2025
Jason Carter - In And Out Of Time

С британским музыкантом Джейсоном Картером и его необычным гибридным инструментом под названием арфо-гитара мы знакомили наших читателей несколько лет назад по его альбому Seeking The Divine (2023). Арфо-гитару Картера и сейчас можно рассмотреть во всех деталях на обложке его нового альбома In And Out Of Time. Новый альбом принципиально похож на своего предшественника, но есть и существенные отличия.

Как и ранее, представлена в программе только авторская музыка Джейсона, как и ранее практически везде он играет один, лишь в одном треке Картеру ассистирует басист. Но здесь помимо арфо-гитары в одной из композиций Джейсон усиливает саунд звучанием традиционной испанской гитары, в двух – добавляет фортепьяно и еще в двух треках применяет вокальные сэмплы. Но главным отличием является экспериментальный характер альбома в части применения «живого лупинга», то есть использования закольцованных аудио семплов в реальном времени. Как говорит сам Джейсон, «Этот альбом был захватывающим путешествием в живой лупинг, позволивший зрителям наблюдать процесс создания в реальном времени. Каждое выступление было уникальным вызовом, что делало его волнующим опытом».

Дело в том, что если большинство треков Картер записывал в одной из французских студий, то, скажем, I Believe записывался в Кувейте, а One – в Сингапуре. Программы альбомов Джейсона продолжают напоминать некие путевые заметки о его впечатлениях при путешествиях по всему миру – а объездил он множество стран, включая самые экзотические, исполняя свою музыку и параллельно занимаясь фото и киносъемкой. В нынешнем альбоме в этом плане особое место занимает трек Finlandia, сочинение знаменитого финского композитора Яна Сибелиуса в интерпретации Картера. Эта композиция была сделана, когда музыкант переезжал из Финляндии, где он прожил семь лет, во Францию, в знак глубокой симпатии Джейсона к этой северной стране.

В музыкальной философии Джейсона Картера важен еще тот факт, что он практически не навязывает слушателю своего видения каждой композиции, оставляя тем, кто соприкоснулся с его музыкой, широкое поле для собственной трактовки. А звуковые полотна, которые пишет Картер в стиле, близком к музыке эмбиент, отличаются и красотой и богатством идей, привлекающих интерес к творчеству этого самобытного композитора и исполнителя.

(p) 2009 Jason Carter

© 2025 ARC Music

10 tks / 47 mins

(Jason Carter - harp g (tks 1-8, 10), Spanish g (tk 9), p (tks 6, 8), vocal samples (tks 2, 4); Ruben Bekx – b (tk 6);

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
эмбиент


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