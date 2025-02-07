Ron Ledoux Quartet - Views, Visions & Destinations
07.02.2025
Канадский джазовый гитарист и композитор из Квебека Рон Леду родился в небольшом городке у самой границы с США, но сейчас живет и работает в Монреале. Рон получил степень бакалавра в сфере джазового исполнительства в университете Concordia, а также диплом преподавателя в столичном университете Оттавы. На сцене Монреаля он зарекомендовал себя, как весьма востребованный сайдмен, работавший со многими местными музыкантами. Он гастролировал не только по стране, но и в США и Европе, а также организовал собственный квартет, в котором исполняет авторскую музыку. В 2022 году вышел его дебютный альбом A Stone’s Throw Away, получивший хорошую прессу и номинации на лучший джазовый альбом года сразу от нескольких источников.
В конце января текущего года квартет Рона Леду отметился новым, вторым по счету альбомом Views, Visions & Destinations. Его программу из девяти треков вновь составили композиции, которые сочинил сам Рон, а аранжировки пьес для его квартета, в который входят клавишник Поль Шрофель, басист Жильбер Жоанис и ударник Рич Ирвин, выполнил Жоанис. Сразу хочется отметить продуманную балансировку программы, где быстрые треки чередуются с менее темповыми. И в том, и в другом случае Леду демонстрирует высокий профессионализм и креативность. Ряд его композиций, таких, как Well You Mean It, Drive It For Miles! и особенно Autumn Breathes Through The Park отличаются заметным влиянием рок-музыки. Но и в пьесах балладного плана, вроде Stillness Of A Summer Evening, и сам Леду, и его партнеры умело передают эмоциональную тонкость музыки. Учитывая электро-акустический саунд квартета, я отнес бы эту работу по стилистике к так называемому нео-фьюжн, счастливо сочетающему наследие эры расцвета этой музыки с отсутствием штампов, приведших в свое время к упадку этого стиля.
Не довелось слышать первого альбома Рона Леду, но, судя по этой работе, пресловутую «проблему второго альбома» Рон Леду решил весьма успешно.
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