Masha Campagne - Alegre Menina

Американка российского происхождения, влюбленная в бразильскую музыку – это максимально краткая характеристика джазовой вокалистки, композитора и продюсера из Сан-Франциско Маши Кампанья. Любовь к джазу в целом и бразильскому его варианту в частности, Маша почувствовала еще в детстве, во многом благодаря своему деду, музыканту-духовику Матвею Фаянсу, игравшему джаз еще в 50-е годы, что, мягко говоря, не приветствовалось в Советском Союзе тех лет. Бунтарский дух свободы, привитый дедом, вместе с замечательными джазовыми пластинками из его коллекции повлияли на ее вкусы в музыке. И хотя Маша впоследствии прошла отличную школу академической игры на виолончели и фортепьяно в Гнесинке, приоритетом для нее всегда оставался джаз.
На рубеже веков она перебирается за океан и, поселившись в Сан-Франциско, стремительно погружается в более глубокое знакомство с бразильской музыкой. Маша берет уроки у известного бразильского музыканта Маркоса Сильвы, а в записи дебютного альбома Cantando um Samba (2002) ей помогает гитарист Саймон Батлер. Уверенности в своих силах певице добавляет первый приз на престижном DownBeat Student Music Award c вокальной группой Fanfares, что открывает ей двери в самые престижные джазовые клубы и на разнообразные фестивали. С тех пор Маша Кампанья выпустила еще два альбома, опять-таки наполненные ритмами и мелодиями Бразилии. Ее искусство высоко оценивает и публика, и критика. Мне особенно запомнилась цитата из JazzTimes, где в Маше видят сочетание грусти Аструд Жильберту со стремительностью Флоры Пурим. Что ж, эти качества станут очевидны всем слушателям ее нового, четвертого по счету студийного альбома Alegre Menina.
Титульная композиция этого альбома принадлежит перу известного бразильского композитора и барда Доривала Каимми, кстати, автора очень популярной на нашем пространстве заглавной темы к фильму «Генералы песчаных карьеров», на слова классика бразильской литературы Жоржи Амаду. В ней, на мой взгляд, особенно ярко проявилось присущее Маше чувство саудаде, столь характерного для грандов бразильской музыки. Саудаде в Бразилии – это трудно объяснимое чувство сладкой печали, которым Кампанья владеет, как настоящая кариока (то есть уроженка Рио-де-Жанейро). Помимо этого в программу альбома вошли композиции Каэтану Велозу (Coração Vagabundo), Гинги (Baião De Lacan и Di Menor), Жобима (Estrada Do Sol) и других гигантов бразильской музыки. Особу отмечу Baião De Lacan, где мастерская вокальная эквилибристика Кампаньи вряд ли кого-то оставит равнодушным. Две собственные композиции Маши, Samba Carioca и So Mad, So Young, прекрасно вписываются в общий контекст альбома, добавляя яркие краски в ее творческий портрет. Ну, и конечно, надо упомянуть прекрасных музыкантов, участвовавших в записи этого альбома, в первую очередь гитариста Рикарду Пейшото и ударника Рафаэля Барату. Пейшото, пианист Фрэнк Мартин и акустический гитарист Лулу Гальвау вместе с Машей приняли участие и в создании аранжировок, включенных в программу Alegre Menina композиций.
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