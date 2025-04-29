Masha Campagne - Alegre Menina

Альбом Impact – прекрасная возможность познакомиться с очень колоритным ветераном канадского джаза. Стив Холт родился в Монреале и начал играть на фортепьяно уже в четыре года. В семнадцать он уже профессионал, играющий в местных клубах. В 22 года ...