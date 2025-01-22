Среди множества появляющихся каждый день музыкальных новинок этот альбом привлек своей совершенно особой аурой, необычностью и оригинальностью. KYN – дебютный альбом одноименного женского вокального трио, работающего в акапелльном варианте. Трио это можно назвать еще и межконтинентальным: живущие по разные стороны Атлантики участницы не часто имеют возможность собраться вместе и выступить на концерте. Те не менее, их редкий концерт в Бруклине в 2023 году сразу был отмечен прессой и даже включен в номинацию на лучший концерт года в области импровизационной музыки. Альбом KYN был записан в одной из бруклинских студий в том же 2023 году.
Три яркие личности объединились в этом проекте. Кореянка с канадским гражданством, живущая с 2000 года в Нью-Йорке Юн Сан Чой не только вокалистка, но и пианистка. В молодости она, как и ее ровесники увлекалась поп-музыкой и хип-хопом, но потом пришла к джазу. Юн Сан Чой выступала в самых престижных клубах Нью-Йорка, сотрудничала с Джейн Айрой Блум, Марком Дрессером, Джерри Хемингуэем и многими другими. Один из ее постоянных проектов – дуэт с пианистом Джекобом Саксом. Немка Ханна Шоркен изучала английскую и французскую литературу в Университете Бонна, но основной акцент ее творческих интересов теперь падает на вокальный джаз, причем джаз авангардный и экспериментальную музыку. Она много гастролирует и сотрудничает с музыкантами схожих интересов из разных стран. Живущая ныне в Бруклине израильтянка Ноа Форт должна быть знакома нашим читателям несколько лучше своих коллег – несколько ее альбомов наш сайт обозревал ранее, там же можно найти и биографические подробности. Упомянем здесь лишь то, что Ноа, как и Юн Сан Чой, является и пианисткой, и вокалисткой.
Но в KYN звучит только вокал, при этом а капелла, как уже было сказано выше. Словами передать, как раскладывают на три голоса шесть вошедших в программу альбома композиций эти исполнительницы с таким разным бэкграундом, практически невозможно. Разумеется, это чисто силлабическое пение, а стилистика композиций вбирает в себя и классику, и этнику, и эксперимент. В некоторых пьесах, например, One Stop Pop или Landing Inside, превалирует экспериментальный вокал, а в Resign The Throne – вокал академический с эдементами этники. В лучшей же, на мой вкус, пьесе Traces все это сочетается совершенно удивительным образом, когда, к примеру, на фоне классического вокализа в два голоса идет яростная и необузданная вокальная импровизация третьим голосом. В общем, это надо слышать – и это стоит услышать, если, конечно, вам интересны такие эксперименты.
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