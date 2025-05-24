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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Jane Ira Bloom - Songs in Space

Jane Ira Bloom - Songs in Space

24.05.2025
Jane Ira Bloom - Songs in Space

Более сорока пяти лет Джейн Айра Блум работает в джазе и добрых лет двадцать она входит в элиту сопрано-саксофонистов современного джаза, то побеждая в опросах на звание лучшего сопрано-саксофониста года, то входя в число номинантов – будь то опросы критиков или читателей Downbeat или Ассоциации джазовых журналистов. Джейн Айра Блум обладает великолепной техникой, уделяет особое внимание качеству звучания, новатор, одной из первых применивших в своих проектах живую электронику. Она является весьма креативным композитором и любит работать с партнерами, которых знает много лет.

Songs in Space, новый альбом в ее обширной дискографии, - не исключение в этом плане. Для его записи в три майских дня 2024 года Блум пригласила своих испытанных сайдменов – пианиста Доминика Фаллакаро, басиста Марка Элиаса и ударника Бобби Превита. Программа из одиннадцати треков представляет собой дуэты и трио, которые Блум исполнила с участием этих музыкантов. В саму программу вошли девять композиций Блум и, как это часто бывает в ее работах, пара стандартов, в данном случае это баллады I Could Have Danced All Night Лернера и Лоуи и My Foolish Heart Виктора Янга и Неда Вашингтона в аранжировках от Джейн Айры. Я бы не назвал Songs in Space революционной работой или поворотом в творчестве Блум, как мне кажется, это весьма типичная для Блум последних лет работа.

Большинство пьес альбома – это мэйнстрим, украшением которого является звучание сопрано-саксофона Блум. В ряде пьес можно отметить сольные партии ее коллег: Превита в Riding My Planet, Элиаса в Space Rangers, Фаллакаро в стандартах. Кстати, вы обратили внимание на названия вышеупомянутых пьес? Космос и все, что с ним связано, часто присутствуют в композициях Блум: не зря она является единственным джазовым музыкантом, который может похвастаться … собственным астероидом: в свое время НАСА присвоила имя Блум одному из небесных тел. Я говорил выше, что нынешняя Блум играет музыку близкую к мэйнстриму, но в одной пьесе этой программы она вспомнила свои ранние фри-джазовые эксперименты: видимо, не случайно, эта композиция названа именем знаменитого драматурга-авангардиста – Beckett. В целом же, если ранее вам не доводилось слушать музыку и исполнение Джейн Айры Блум, Songs in Space – прекрасная возможность познакомиться с этим большим мастером джаза в весьма характерной для нее работе.

© & (p) 2025 Outline Music

11 tks / 46 mins

(Jane Ira Bloom – ss; Dominic Fallacaro – p; Mark Helias – b; Bobby Previte – dr, perc;)

Линк предоставила Amanda Bloom, Crossover Media

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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