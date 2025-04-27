Steve Holt Jazz Impact Quintet - Impact

Альбом Impact – прекрасная возможность познакомиться с очень колоритным ветераном канадского джаза. Стив Холт родился в Монреале и начал играть на фортепьяно уже в четыре года. В семнадцать он уже профессионал, играющий в местных клубах. В 22 года Холт поступил в университет МакГилл и закончил его в 1981 году, став первым в истории выпускником, получившим степень бакалавра именно в джазовом исполнительстве. Кроме того Стив неоднократно наведывался в Нью-Йорк, где брал частные уроки у такого гиганта, как Кенни Бэррон.С тех пор он не только стал одним из ведущих джазовых пианистов страны (с 1987 года Холт переехал в Торонто), но и завоевал международную известность, работая с Арчи Шеппом, Лэрри Кориеллом, Эдди Хендерсоном, Михалом Урбаняком и другими звездами джаза. Свой последний альбом в качестве лидера Холт выпустил очень давно: еще в 2002 году, но все последующие годы продолжал активно выступать и гастролировать. И вот, в 2025 году, он вернулся к документированию своего творчества, выпустив Impact.
Этот альбом Холт записал, собрав квинтет из опытных и весьма уважаемых в канадском джазе музыкантов – духовиков Кевина Таркотта (труба, флюгельгорн) и Перри Уайта (тенор-саксофон), басиста Дункана Хопкинса и ударника Терри Кларка. Этот ансамбль он так и назвал: Steve Holt Jazz Impact Quintet. Программу альбома составили преимущественно композиции самого Холта, а также несколько каверов, их которых особо выделю сентиментальную балладу Кориелла Tender Tears. Открывает же программу титульная композиция Impact, энергичная пьеса, словно задающая тон всему альбому, выдержанному преимущественно в духе близкого Холту straight-ahead джаза. Ряд композиций Стива носит очень личный характер: так, джазовый вальс в духе Билла Эванса Lalita’s Waltz посвящен жене музыканта, а The Lion’s Eyes, титульная пьеса из самого первого альбома Холта, посвящена памяти его отца. Ну, и, конечно, нельзя пройти мимо финальной композиции альбома, O Canada, где, играя соло на фортепьяно, Стив Холт создал любопытную джазовую версию национального гимна своей страны. Думаю, любителям мэйнстрима придется по душе этот добротный и, как видите, весьма патриотичный вариант канадского джаза.
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