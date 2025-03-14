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Sonic Chambers Quartet - Kiss of the Earth

14.03.2025
Sonic Chambers Quartet - Kiss of the Earth

Географически Sonic Chambers Quartet объединяет два знаковых для истории джаза города – Новый Орлеан и Нью-Йорк, а творчески – в первую очередь его создателей, двух музыкантов одной специализации, схожих вкусов, людей талантливых и креативных. Байрон Эшер, саксофонист и кларнетист родом из Мэриленда, с 2011 года живет и работает в Новом Орлеане. Он – участник многих американских и европейских джазовых фестивалей, сотрудничает с разными коллективами, преподает в местном университете. Томас Майчерски – тоже саксофонист и кларнетист, изучал философию в Колумбийском университете, но страсть к музыке оказалась сильнее. Музыкальное образование получил в Новом Орлеане, но потом вернулся в Нью-Йорк в 2022 году, что не помешало их творческому союзу с Эшером.

Официально Sonic Chambers Quartet появился в 2023 году. Эшер и Майчерски пригласили в ансамбль басиста Мэтта Бута и барабанщика Дуга Гаррисона. Альбом Kiss of the Earth с полотном современной нью-йоркской художницы Присциллы Хайне на обложке должен увидеть свет на бруклинском лейбле 577 Records в начале апреля. Продюсером этого проекта вместе с лидерами квартета стал опытный Брайан Сигер, много сделавший для творческого роста всех четверых участников ансамбля.

В альбом вошло семь композиций. Две стартовые, Susketch и For Matt, где предсказуемо интро сыграл «виновник торжества» Мэтт Бут, написали Эшер и Майчерски совместно. Четыре композиции, большую часть программы, сочинил Томас Майчерски, а особое место в ней заняла титульная пьеса Kiss of the Earth, представляющая собой первую часть знаменитого произведения классика музыки ХХ века Игоря Стравинского «Весна священная» в аранжировке Томаса Майчерски. Эта выдержанная в стилистике фри-джаза версия показалась мне весьма любопытной и внутреннего отторжения не вызвала, как, впрочем, и музыка Sonic Chambers Quartet в целом. Сдвоенные духовые при надежной поддержке ритм-группы транслируют современный джаз с легким уклоном в авангард и реверансом в сторону академической камерной музыки. Получается это у Sonic Chambers Quartet весьма органично, не вызывая сомнений и в креативности музыкантов, и в их техническом мастерстве. Очень достойный дебют интересного коллектива!

© & (p) 2025 577 Records

7 tks / 38 mins

(Byron Asher – ts, cl, bass cl; Tomas Majcherski – ts, ss, cl; Matt Booth – b; Doug Garrison – dr;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард, современный джаз


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