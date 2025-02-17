Eldad Tarmu - Silver On Aluminium

Для американского джазового вибрафониста Эльдада Тарму Silver On Aluminium – десятый в личной дискографии альбом. Для меня это третий альбом Эльдада, который довелось услышать, и каждая из этих трех работ существенно отличается и тематикой, и стилистикой, что свидетельствует о постоянном творческом поиске музыканта. Не стал исключением и Silver On Aluminium.
Начнем с того, что у названия альбома двойной смысл. Прямой подчеркивает, что инструмент Тарму, вибрафон, выполняется из алюминия, а более существенный смысл в другом – это альбом-трибьют замечательному музыканту Хорэсу Сильверу, одному из корифеев хард-бопа. Эльдад составил программу Silver On Aluminium из восьми известных композиций Сильвера, аранжировав их для своего трио, где компанию ему составляют двое нью-йоркских джазменов более молодого поколения: басист Марти Айзенберг и барабанщик Майкл Шапира. Тарму чрезвычайно высоко ценит творчество Сильвера: «Магия Хорэса Сильвера – это его способность находить самый короткий, самый точный и самый прямой путь от точки А к точке Б. Основа его композиций, их скелет не несет ни капли жира. В огромном мире джазовых тем его композиции уникальны… Вы можете читать эту музыку с листа и правильно понимать все ноты, но она все равно может звучать ужасно. Композиции Сильвера требуют глубокой эмоциональной вовлеченности.»
Что ж, дух музыки Сильвера, если судить по альбому Silver On Aluminium, трио Тарму удалось воссоздать. Это было не простой задачей. Дело в том, что большинство пьес Сильвер сочинял под свой квинтет с двумя духовыми на авансцене. Эльдаду в аранжировках пришлось передать эти партии вибрафону, что, на мой взгляд, получилось весьма удачно. «Серебряное» звучание его инструмента вкупе с точной работой ритм-группы отлично, с подлинным свингом, воспроизводит характерные для Сильвера полиритмические нюансы и технику контрапункта. Особенно удачны, на мой взгляд, такие пьесы, как The Saint Vitus Dance, No Smokin’, Horacescope и Strollin’. Новый альбом Эльдада Тарму – не первый трибьют Сильверу, но, пожалуй, его работу можно отнести к числу самых удачных.
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