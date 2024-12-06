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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Gao Hong & Zhao Xiaoxia - Prelude to the Divine Realm

Gao Hong & Zhao Xiaoxia - Prelude to the Divine Realm

06.12.2024
Gao Hong & Zhao Xiaoxia - Prelude to the Divine Realm

Британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнике, вновь приглашает слушателей в путешествие в мир традиционной музыки Китая. На сей раз это дуэт двух замечательных исполнительниц, двух мастеров игры на старинных китайских инструментах. Гао Хонг, чье имя часто фигурировало в наших обзорах, играет на самом, наверное, известном сегодня традиционном инструменте – пипе, 4-х струнной родственнице лютни, ведущей свое происхождение от ближневосточного уда, проникшего в Китай в свое время по Великому Шелковому Пути. Гао не только знаменитая исполнительница на пипе, но и смелый экспериментатор, с удовольствием играющая дуэты с представителями других музыкальных культур – от клезмера до фламенко, она – неоднократный обладатель золотых медалей премии Global Music Award, а свой рабочий график делит между выступлениями на родине и гастрольными поездками по всему миру. Гуцинь (его еще называют иногда цисяньци́нь) – инструмент еще более древний, это семиструнная разновидность цитры, на котором играют щипками, держа инструмент в горизонтальном положении. Жао Сяося – ведущий китайский мастер игры на гуцине, пользующаяся международной известностью. В отличие от Гао Хонг, ее имя появляется на наших страницах впервые.

Альбом PreludetotheDivineRealm, согласовав свои рабочие графики, Гао и Жао записали в Пекине, в студии одного из столичных монастырей, причем вся запись заняла у них всего лишь три с половиной часа: такие мастера не требуют особых репетиций. В программу альбома вошли две сольные композиции, сочиненные ими. Гао Хонг играет глубоко философскую тему Jade Beads Tumbling into the Green Lake, наполненную покоем и чисто восточной медитативностью, а Жао Сяося включила в программу свою композицию Portal to the Clouds той же направленности. Основная же часть программы – это великолепные дуэты Гао и Жао, в которых они играют совместно сочиненные композиции или аранжировки традиционных музыкальных произведений. Тут выделяется, поставленная в программе первой пьеса Drunken Immortals, сочиненная для гуциня музыкантом третьего века Руаном Чжи (210-263), жившим в период так называемого Троецарствия. Испытывая глубокий пессимизм в связи с положением в стране, он удалился в горы, где вел жизнь отшельника, предаваясь сочинению музыки и пьянству – единственным радостям, доступным смертному по его мнению. Очень хороша совместная композиция Гао и Жао Snow Like Jade, где, как поэтично отмечают авторы liner notes альбома, звучание гуциня – словно застывшее подо льдом озеро, а голос пипы напоминает тихо падающие на его поверхность снежинки. А в общем, каждая из девяти композиций альбома – это тончайший узор, наполненный стремлением к божественной гармонии, которую приносит музыка.

© & (p) 2025 ARC Music

9 tks /48 mins

(Gao Hong – pipa; Zhao Xiaoxia – guqin;)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Китай


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