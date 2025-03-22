Jad Tariq - Jad Tariq Sings

Вокалист, гитарист и автор песен Джад Тарик – для меня совсем новое блюзовое имя. Но в Штатах, а особенно в таком блюзовом городе, как Мемфис, штат Теннесси, его знают и ценят. Джад, с юных лет влюбленный в блюз, перебрался сюда в возрасте 18 лет, а родился и рос он в Новой Англии, в городке Трамболл, Коннектикут. Музыкальную карьеру в местных клубах он начал уже в двенадцатилетнем возрасте. Уже в Мемфисе он выступал в качестве сайдмена с такими людьми, как Джон Пол Кит, Уайли Биггер, Бентон Паркер, Джон Хэй, а национальную известность ему принесло сотрудничество с Джоном Неметом и Тони Холидэем. Тарик работает здесь и с собственной группой.
Jad Tariq Sings – небольшой по времени звучания, но симпатичный дебютный альбом Джада, включивший в себя пять его собственных композиций и три кавера. Ассистировали ему при записи известные в Мемфисе музыканты, включая вышеупомянутых Биггера, Паркера и Хэя. В ряде композиций звучит саксофон Арта Идмейстона, остальные записаны в стандартном составе гитара плюс ритм-группа.
Музыка Джада Тарика своеобразна и узнаваема. В ней можно усмотреть явственный налет ретро. Ритм-энд-блюз 50-х годов сочетается у него с джамп-блюзом (особенно в композициях с саксофоном, таких, как You Think You’re Too Good For Me или Bloodshot Eyes) и отчетливо свингующим ритмом. Вокал Тарика критика сравнивает с манерой пения таких мастеров, как Биг Джо Тернер и Джимми Уизерспун. Не чужд Джад и балладного репертуара, о чем свидетельствует появление в программе такой композиции, как Fortune's Fool, исполненной в лучших традициях крунинга. Изданный лейблом MoMojo Records альбом – важный шаг в карьере этого интересного музыканта.
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