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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Roz Vitalis - Dedication to Bignick

Roz Vitalis - Dedication to Bignick

30.06.2025
Roz Vitalis - Dedication to Bignick

Соглашусь с приславшим линк лидером Roz Vitalis Иваном Розмаинским: этот альбом его коллектива действительно необычен. Девять композиций, вошедших в альбом, записаны в разные годы и разными составами. Но альбом не стал обычной компиляцией типа «the best of». Из готовых элементов был сложен концептуальный пазл, ставший посвящением яркой и незаурядной личности.

Николай «БигНик» Богайчук (1963-2023) рано ушел из жизни, но оставил значительный след в российской музыкальной культуре. Продюсер, издатель, страстный любитель музыки, он, в качестве редактора и продюсера, способствовал выпуску множества альбомов, преимущественно джазовых и околоджазовых. Среди них – работы Алексея Козлова, Германа Лукьянова, Алексея Кузнецова, Игоря Бриля и представителей более молодого поколения – Шилклопера, Илугдина, Круглова и многих других мастеров. В 2020 году Богайчук получил Премию народной дипломатии от правительства Эстонии за популяризацию творчества таких музыкантов, как Яак Соолар и Тыну Найсоо. Увы, в России, несмотря на огромный авторитет и признание музыкального сообщества, официальными наградами он отмечен не был. БигНик сотрудничал в основном с лейблами Boheme Music и ArtBeat Music. Сегодня его дело на ArtBeat Music достойно продолжают его дочь, Мария Богайчук и Кирилл Дьяков.

Розмаинский и его коллеги очень внимательно подошли к отбору материала для альбома Dedication to Bignick. При всем отличии звуковой палитры, структуры и мелодико-ритмических решений таких композиций, как The Tragedy of The Ancient Spring (Extended Version), Target (LP Version) или The Threesunny Light Power (Very Abridged Version), все пьесы, включенные в альбом объединяет торжественно-печальный строй, сдержанная динамика и внутренний свет, незримо присутствующий в каждой композиции. Слушая Dedication to Bignick, я вспоминал две классические прог-роковые композиции близкого содержания: Epitaph от King Crimson и Shine On You Crazy Diamond от Pink Floyd. Но то были отдельные композиции из двух, бесспорно, замечательных альбомов. Roz Vitalis же удалось объединить разные по времени и обстоятельствам сочинения пьесы в единое целое, скорбную сюиту, достойный трибьют памяти Николая Богайчука.

© & (p) 2025 ArtBeat Music
9 tks / 39 mins

(Ivan Rozmainsky – conception, arrangement, synths, grand p, harpsichord, bells (tk 7); Dmitry Chichagov – sound effects (tk 1), arrangement (tk 1), mixing (tks 1, 9); Alexey Gorshkov – tp (tk 1); Olga Grigorieva – mixing (tk 7); Ruslan Kirillov – bass g (tk 8); Vladislav Korotkikh – fl (tk 1); Serghei Liubcenco – g, rubab, doira; Max Lokosov – bass g (except tk 8); Igor Luniov – slide ukulele (tk5); Leonid Perevalov – cl, bass cl; Philip Semenov – dr( tk1, 8, 9), sound effects (tk1), arr (tk 1); Evgeny Trefilov – dr (tks 2, 3, 5), mixing (tks 2, 3, 5, 8);)

Линк предоставил Ivan Rozmainsky

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
прог-рок


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