Roz Vitalis - Dedication to Bignick

Время от времени вспыхивают в прессе вялые разборки на тему, что же считать настоящим джазом. Многие музыканты, исповедующие свободную импровизацию, не видят связи между своей музыкой и джазом. В то же время не перевелись еще и пуристы а-ля Юг ...