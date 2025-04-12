EllektraJazz - Assemblage

Новая работа музыканта-импровизатора и саунд-продюсера Юрия Виноградова вышла в рамках одного из его прежних проектов, EllektraJazz, к которому Юрий последний раз обращался четыре года назад. Assemblage невелик по объему – это то ли ЕР, то ли – мини-альбом, но именно этот формат автор счел наиболее удобным, для того, чтобы поделиться со слушателем своей новой музыкой. Впрочем, в основе Assemblage лежат не только музыкальные идеи.
Этот проект имеет, что называется двойное дно. Внешне четыре пьесы альбома, которые Юрий, как водится, исполнял сам, вооружившись на этот раз Хэммондом, синтезаторами, басом и гитарой, а также используя сэмплы, ближе всего к старому доброму джаз-року, особенно композиция Multiplicity, напомнившая мне легендарных Iron Butterfly. Три другие пьесы, Nomad, Minor Language и Lines, Curves and Maps – это, скорее, весьма симпатичная и хорошо «ложащаяся на ухо» смесь психоделии, того же джаз-рока и эмбиента. Но это – только один уровень восприятия.
Для постижения более глубокого уровня восприятия надо вспомнить, что Юрий Виноградов – не только музыкант, но и историк философии. На создание Assemblage его вдохновили идеи двух французских философов второй половины ХХ века, Жиля Делёза и Пьера-Феликса Гваттари, отрицавших некую начальную точку бытия. По их мысли, мы всегда в середине, без начала и конца, без прошлого и будущего. Впрочем, позволю себе привести длинную, но, на мой взгляд, необходимую цитату из собственного комментария Виноградова к этому проекту: «Assemblage — это музыка, которая существует на грани распада, вблизи горизонта событий. Она не хочет быть музыкой в традиционном смысле, она хочет быть жизнью, она хочет быть тенью, она хочет быть множественностью, преодолевая свои границы и единство. Вещи не хотят быть собой, они стремятся к побегу. Альбом не пытается напрямую иллюстрировать делёзианские философские идеи, скорее это попытка создать некую амальгаму, творчество концептов, воспевающее освобожденное мышление. Если и есть что-то действительно общее между этой музыкой и мыслью Делёза и Гваттари, то это, как мне кажется, их витальность.»
Тяжело воспринять мысль Юрия? Да, нелегко, в том числе и автору этих строк, человеку достаточно далекому от философии. Позволю себе лишь заметить, что, как мне кажется, наиболее точно музыкальные и философские устремления автора сливаются в композиции Nomad – это для меня не столько портрет кочевника, сколько суть самой пустыни и ее бесконечного пространства. Впрочем, это, конечно, частное мнение, работа же Юрия может иметь много толкований и суждений о ней. Тем и интересна.
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