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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Kadialy Kouyaté - Toña

Kadialy Kouyaté - Toña

28.05.2025
Kadialy Kouyaté - Toña

Потомственный гриот из Сенегала, представитель народа мандинка Кадиале Койяте живет и работает в Лондоне. Пару лет назад мы писали о его совместном альбоме с китаянкой Гао Хонг Terri Kunda, и вот теперь – его собственный альбом Toña ("Правда"), кстати, уже девятый в дискографии музыканта. Впрочем, почему только музыканта? В Западной Африке гриот – понятие более широкое, чем музыкант или поэт. Да, гриот играет на коре (это такая традиционная африканская 21-струнная лютня) и поет, но гриот – это еще и глашатай, человек, который приносит все новости в родное селение. Не зря одна из композиций альбома так и называется: Kibaroh, что в переводе означает «Новости». Койяте вспоминает: «Я помню свое детство в небольшом селении в Колда. Моя семья всегда объявляла о всех помолвках, свадьбах, торжественных церемониях, смертях и грядущих событиях. Это важнейшая роль в обществе и я всегда был горд тем, что участвую в этом». А на коре Кадиале Койяте играет действительно виртуозно и поет в характерном африканском стиле, в чем легко можно убедиться, послушав Toña.

В записи альбома ему ассистировала большая группа музыкантов, как на европейских, так и на традиционных инструментах, причем не только африканских: так в двух треках на арабской лютне уд играет египтянин-копт Мина Микаэль Салама. Важный вклад в работу над альбомом внес и лондонский итальянец, басист Давиде Мантовани. Прочие участники проекта – это сенегальцы и британцы. Часть музыкантов уже работала с Койяте на предыдущих проектах.

Тематика композиций альбома весьма разнообразна. Тут и размышления над тяжелой участью женщин в прошлом и настоящем (Musolu Barata), и торжества по поводу совершеннолетия юноши, памятные и самому Койяте (Jambo Dongo), и нежная колыбельная (Kana Cumbo), и любовная лирика (Kanou Foro Ka Di), и неизбежная для африканца тема рабства (Kana Dah). И красной нитью и в инструментовках, и в текстах Койяте проходит тема связи традиций и современности при сохранении африканской идентичности его музыки. Наверное, именно этим он и интересен людям различного национального и социального происхождения.

© & (p) 2025 ARC Music

10 tks / 40 mins

(Kadialy Kouyate – kora, voc; Davide Mantovani – b(tks 1, 2, 8), bass g (tks 3, 4, 7, 9, 10); Mamadou Sarr – calabash (tks 3-10), djembe (tks 4,7), sabar perc (tk 10); Abdoulaye Samb – g (tks 2, 3, 7, 8, 9); Josh Middleton – acc (tks 3, 4, 6, 7, 9, 10);

Al MacSween – keyb (tks 5, 10); Mina Mikhael Salama – oud (tks 9, 10);)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Италия, Сенегал, Египет
музыкальный стиль
африканская музыка


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