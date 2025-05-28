Kadialy Kouyaté - Toña

Потомственный гриот из Сенегала, представитель народа мандинка Кадиале Койяте живет и работает в Лондоне. Пару лет назад мы писали о его совместном альбоме с китаянкой Гао Хонг Terri Kunda, и вот теперь – его собственный альбом Toña ("Правда"), кстати, уже девятый в дискографии музыканта. Впрочем, почему только музыканта? В Западной Африке гриот – понятие более широкое, чем музыкант или поэт. Да, гриот играет на коре (это такая традиционная африканская 21-струнная лютня) и поет, но гриот – это еще и глашатай, человек, который приносит все новости в родное селение. Не зря одна из композиций альбома так и называется: Kibaroh, что в переводе означает «Новости». Койяте вспоминает: «Я помню свое детство в небольшом селении в Колда. Моя семья всегда объявляла о всех помолвках, свадьбах, торжественных церемониях, смертях и грядущих событиях. Это важнейшая роль в обществе и я всегда был горд тем, что участвую в этом». А на коре Кадиале Койяте играет действительно виртуозно и поет в характерном африканском стиле, в чем легко можно убедиться, послушав Toña.
В записи альбома ему ассистировала большая группа музыкантов, как на европейских, так и на традиционных инструментах, причем не только африканских: так в двух треках на арабской лютне уд играет египтянин-копт Мина Микаэль Салама. Важный вклад в работу над альбомом внес и лондонский итальянец, басист Давиде Мантовани. Прочие участники проекта – это сенегальцы и британцы. Часть музыкантов уже работала с Койяте на предыдущих проектах.
Тематика композиций альбома весьма разнообразна. Тут и размышления над тяжелой участью женщин в прошлом и настоящем (Musolu Barata), и торжества по поводу совершеннолетия юноши, памятные и самому Койяте (Jambo Dongo), и нежная колыбельная (Kana Cumbo), и любовная лирика (Kanou Foro Ka Di), и неизбежная для африканца тема рабства (Kana Dah). И красной нитью и в инструментовках, и в текстах Койяте проходит тема связи традиций и современности при сохранении африканской идентичности его музыки. Наверное, именно этим он и интересен людям различного национального и социального происхождения.
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