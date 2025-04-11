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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Jake Hertzog - Ozark Concerto

Jake Hertzog - Ozark Concerto

11.04.2025
Jake Hertzog - Ozark Concerto

О проекте такого рода американский гитарист Джейк Герцог мечтал давно. Слушая работы Кенни Баррелла Guitar Forms (1965) с оркестром Гила Эванса, Джона МакЛафлина The Mediterranean (1988) с Лондонским симфоническим оркестром или, свежий пример, Билла Фризелла Orchestra (2024) с Брюссельским филармоническим оркестром, он также хотел испытать свои силы, сочинив и исполнив музыку для гитары с большим джазовым оркестром и струнными. До этого Герцог исполнял несколько иную музыку: с басистом Харви Эс и ударником Виктором Джонсом он записывал альбомы в стиле джаз-рок, в 2016 году выпустил сольный электрогитарный альбом Well Lit Shadow, а позже делал дуэтные альбомы с Ишаем Фишером (2018) и Адамом Хоганом (2023). Но затем Джейку удалось вернуться к своей давней мечте, благодаря полученному солидному гранту.

Герцог сочинил большой программный опус в семи частях, который ему удалось исполнить с оркестром Ozark Jazz Philharmonic из 23 человек под управлением Сусуми Ватанабе. Все аранжировки были сделаны самим Герцогом и, частично, Ватанабе. Премьера этого произведения состоялась в 2024 году, а в 2025 году Zoho Music выпустила альбом с записью, получившей название Ozark Concerto. Основную идею своей работы Герцог сформулировал так: «Я хотел сделать не просто коллекцию пьес для исполнения с большим ансамблем, а создать что-то, что от начала до конца следовало бы скорее оркестровой или классической философии того, какой может быть функция для инструмента.Работы двух крупнейших джазовых гитаристов современности, Пэта Мэтини и Курта Розенвинкеля служили, по признанию Джейка, путеводными звездами на выбранном им пути.

Семь частей Ozark Concerto отражают взаимоотношения электрогитары Герцога с разными секциями оркестра или с оркестром в целом, как в частях I, III, V и VII. Во второй части соло гитары переходит в диалог с духовой секцией оркестра, а в четвертой – со струнной группой, классическим струнным квартетом. В шестой части электрогитара Герцога ведет диалог с саксофонами, в первую очередь – с баритон-саксофоном Рика Салонена. Наиболее же эффектным мне показался финал концерта, где задействованы все участники проекта. Масштабная работа музыкантов впечатляет, а сам альбом интересен дополнительно прекрасными liner notes маститого Билла Милковски.

© & (p) 2025 Zoho Music

7 tks / 46 mins

(Jake Hertzog – g; Susumu Watanabe –conductor; Matt Nelson, Tomoko Kashiwagi – p; Garrett Jones – b; Chris Peters – dr; Bill Gable, Ben Hay, Rich Rulli, Cameron Summers – tp; Cory Mixdorf, Shea Pierce, Michael Olefsky – tb; Jason Hausback – bass tb; Michael Hanna, Sarah Hetrick – as; Alisha Pattillo, Austin Farnam – ts; Rick Salonen – bars; Er-Gene Kahng, Dayton Strick – vi; Tim MacDuff – viola; Pecos Singer – cello;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
академическая музыка, современный джаз


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