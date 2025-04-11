Jake Hertzog - Ozark Concerto

О проекте такого рода американский гитарист Джейк Герцог мечтал давно. Слушая работы Кенни Баррелла Guitar Forms (1965) с оркестром Гила Эванса, Джона МакЛафлина The Mediterranean (1988) с Лондонским симфоническим оркестром или, свежий пример, Билла Фризелла Orchestra (2024) с Брюссельским филармоническим оркестром, он также хотел испытать свои силы, сочинив и исполнив музыку для гитары с большим джазовым оркестром и струнными. До этого Герцог исполнял несколько иную музыку: с басистом Харви Эс и ударником Виктором Джонсом он записывал альбомы в стиле джаз-рок, в 2016 году выпустил сольный электрогитарный альбом Well Lit Shadow, а позже делал дуэтные альбомы с Ишаем Фишером (2018) и Адамом Хоганом (2023). Но затем Джейку удалось вернуться к своей давней мечте, благодаря полученному солидному гранту.
Герцог сочинил большой программный опус в семи частях, который ему удалось исполнить с оркестром Ozark Jazz Philharmonic из 23 человек под управлением Сусуми Ватанабе. Все аранжировки были сделаны самим Герцогом и, частично, Ватанабе. Премьера этого произведения состоялась в 2024 году, а в 2025 году Zoho Music выпустила альбом с записью, получившей название Ozark Concerto. Основную идею своей работы Герцог сформулировал так: «Я хотел сделать не просто коллекцию пьес для исполнения с большим ансамблем, а создать что-то, что от начала до конца следовало бы скорее оркестровой или классической философии того, какой может быть функция для инструмента.Работы двух крупнейших джазовых гитаристов современности, Пэта Мэтини и Курта Розенвинкеля служили, по признанию Джейка, путеводными звездами на выбранном им пути.
Семь частей Ozark Concerto отражают взаимоотношения электрогитары Герцога с разными секциями оркестра или с оркестром в целом, как в частях I, III, V и VII. Во второй части соло гитары переходит в диалог с духовой секцией оркестра, а в четвертой – со струнной группой, классическим струнным квартетом. В шестой части электрогитара Герцога ведет диалог с саксофонами, в первую очередь – с баритон-саксофоном Рика Салонена. Наиболее же эффектным мне показался финал концерта, где задействованы все участники проекта. Масштабная работа музыкантов впечатляет, а сам альбом интересен дополнительно прекрасными liner notes маститого Билла Милковски.
Новый альбом блюзового пианиста Джонни Игуаны At Delmark стал вторым в его личной дискографии. Первый альбом под названием Chicago Spectacular! был выпущен также Delmark Records в 2020 году с участием целой группы звезд чикагского блюза с участием ...
Финская басистка Кайса Меенсиву начинала свой путь в музыке, подобно многим другим, с фортепьяно. Но пианисток много, а вот юная девушка, играющая на басу, - это в свое время было редкостью, особенно в Финляндии, что и определило ее окончательный ...
В 2016 году барабанщик Карл Латам к вящему удовольствию тех, кто полюбил рок раньше джаза, а сегодня с удовольствием слушает и старый рок, и пропитанный роком джаз, условно называемый музыкой фьюжн, выпустил альбом Living Standards , где представил ...
За плечами гитариста, певца и продюсера Кида Рамоса (р. 1959) – большая и славная карьера в блюзе. Уроженец Калифорнии, он родился в семье оперных певцов и самим происхождением судьба словно подталкивала его к музыке. Настояшим профессионалом он ...
Совместный альбом двух таких мастеров, как Курт Розенвинкель и Жан-Поль Бродбек интересен уже сам по себе, а тут вдобавок мы имеем дело с проектом и нестандартным, и весьма амбициозным – так что, не пропустите! Американский гитарист Курт ...
Среди множества появляющихся каждый день музыкальных новинок этот альбом привлек своей совершенно особой аурой, необычностью и оригинальностью. KYN – дебютный альбом одноименного женского вокального трио, работающего в акапелльном варианте. Трио это ...
Дух неистового либертарианца, писателя и философа Роберта Антона Уилсона может возрадоваться где-то там, в мире духов: в российской столице четверо музыкантов не только объединились, применив в названии своего коллектива придуманное им слово ...
Не знаю, видят ли участники проекта LLL перспективы дальнейшей совместной деятельности, но три итальянских музыканта, басист Лоренцо Фелицати, трубач Лука Калабрезе и гитарист Лука Форментини впервые играли вместе 9 и 10 января 2024 года на площадке ...
Вот и начали появляться в нашей почте альбомы, релиз которых намечается уже на будущий, 2025-й год. В январе увидит свет новый альбом от 577 Records под названием The Sea, The Space, and Egypt, Vol. 1. Четверо его создателей живут в Нью-Йорке, но ...
Не одно джазовое поколение сменилось после ухода из жизни в 1982 году Телониуса Монка, но личность и творческое наследие выдающегося джазового пианиста и композитора, одного из родоначальников бопа, по-прежнему привлекает множество музыкантов во ...
Ноэл Окимото, представитель японской диаспоры на Гавайских островах, родился и вырос в Гонолулу, столице этого островного штата США, в многодетной семье музыканта, был пятым среди шести детей Джорджа и Элис Окимото. Его отец начинал в джазе, как ...
Турецкий музыкальный фольклор вобрал в себя множество элементов музыки народов, столетиями живших рядом с турками: славян с Балканского полуострова, греков, армян, арабов, курдов, и сам, в свою очередь, оказал существенное влияние на их музыку. ...