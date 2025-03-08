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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Sylvie Courvoisier / Mary Halvorson - Bone Bells

Sylvie Courvoisier / Mary Halvorson - Bone Bells

08.03.2025
Sylvie Courvoisier / Mary Halvorson - Bone Bells

Еще только узнав о подготовке этого релиза, я предвкушал встречу с альбомом Bone Bells. Дуэт таких креативных личностей, как Сильви Курвуазье и Мэри Хальворсон – это всегда интересно. Одна из лучших джазовых гитаристок мира, американка Мэри Хальворсон в дополнительном представлении вряд ли нуждается, а вот о Сильви Курвуазье стоит рассказать подробнее: до сих пор на наших страницах ее имя всплывало лишь эпизодически, в связи с другими проектами. Уроженка Лозанны, швейцарская пианистка получила классическое образование в консерваториях Лозанны и Монтре. Но дальше ее творческий путь развивался довольно парадоксально – она получила признание, как в сфере камерной академической музыки, так и в джазовом авангарде. С 1998 года она живет и работает в Нью-Йорке, много играла и записывалась со своим супругом, скрипачом Марком Фельдманом. Многие работы Курвуазье выходили на двух столь разных и в то же время знаковых лейблах, как Tzadik Джона Зорна и ECM Манфреда Айхера.

Сотрудничество Курвуазье и Хальварсон началось давно. Их первый совместный альбом Crop Circles, сразу заслуживший очень теплый отклик в прессе, был издан еще в 2017 году. Следующий альбом дуэта, Searching for the Disappeared Hour, появился в 2021 году. Bone Bells – третий альбом Курвуазье и Хальварсон и второй на лейбле Pyroclastic Records. Исполнительниц отличает прекрасное взаимопонимание. Как говорит Сильви, «Я все лучше знаю и люблю язык музыки Мэри. Я чувствую направление ее идей и наш саунд действительно изменился. Теперь я могу сочинять музыку не просто для гитары и фортепьяно, а конкретно для себя и Мэри». Хальварсон не остается в долгу: «Я чувствую настоящее музыкальное родство с Сильви. Мы пришли из очень разных мест в музыкальном плане, но есть много совпадений в нашем отношении к музыке и в том, где лежат наши интересы. Весьма увлекательно исследовать эти пересечения и противоречия.»

В новый альбом каждая из исполнительниц принесла по четыре композиции, чередующиеся в программе Bone Bells. Название альбома и его титульной пьесы, сочиненной Хальварсон, заимствовано из романа аргентино-американского автора Эрнана Диаса «Доверие», построением несколько напоминающий знаменитый фильм Куросавы «Расемон», где одно и то же событие рассматривается с разных точек зрения. Именно это и показалось привлекательным Мэри и стало толчком для написания композиции. Сильви больше вдохновляют визуальные образы, в частности, современная скульптура: Esmeralda сочинена под впечатлением работ голландца Корнелиса Зитмана, а Silly Walk – швейцарки Софи Бувье Ауслендер. Все эти разнообразные источники вылились в создание очень тонкой, я бы сказал, высоко интеллектуальной музыки, которую можно с равным основанием отнести и к современной камерной музыке с элементами минимализма, и к джазовому авангарду. Сильви в ряде случаев использует свой инструмент и в качестве перкуссионного, а Мэри дозированно применяет гитарные эффекты. Исполнительницы выстраивают сложные структуры, где динамика зачастую отходит на второй план, уступая первенство красоте звука и почти телепатическому взаимодействию голосов обоих инструментов. Сильви и Мэри вместе – это больше, чем каждая из них по отдельности, что не может не радовать поклонников их таланта.

© & (p) 2025 Pyroclastic Records

8 tks / 43 mins

(Sylvie Courvoisier – p; Mary Halvorson – g;)

Линк предоставлен Ann Braithwaite, Braithwaite & Katz Communications

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Швейцария
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка


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