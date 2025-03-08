Sylvie Courvoisier / Mary Halvorson - Bone Bells

Еще только узнав о подготовке этого релиза, я предвкушал встречу с альбомом Bone Bells. Дуэт таких креативных личностей, как Сильви Курвуазье и Мэри Хальворсон – это всегда интересно. Одна из лучших джазовых гитаристок мира, американка Мэри Хальворсон в дополнительном представлении вряд ли нуждается, а вот о Сильви Курвуазье стоит рассказать подробнее: до сих пор на наших страницах ее имя всплывало лишь эпизодически, в связи с другими проектами. Уроженка Лозанны, швейцарская пианистка получила классическое образование в консерваториях Лозанны и Монтре. Но дальше ее творческий путь развивался довольно парадоксально – она получила признание, как в сфере камерной академической музыки, так и в джазовом авангарде. С 1998 года она живет и работает в Нью-Йорке, много играла и записывалась со своим супругом, скрипачом Марком Фельдманом. Многие работы Курвуазье выходили на двух столь разных и в то же время знаковых лейблах, как Tzadik Джона Зорна и ECM Манфреда Айхера.
Сотрудничество Курвуазье и Хальварсон началось давно. Их первый совместный альбом Crop Circles, сразу заслуживший очень теплый отклик в прессе, был издан еще в 2017 году. Следующий альбом дуэта, Searching for the Disappeared Hour, появился в 2021 году. Bone Bells – третий альбом Курвуазье и Хальварсон и второй на лейбле Pyroclastic Records. Исполнительниц отличает прекрасное взаимопонимание. Как говорит Сильви, «Я все лучше знаю и люблю язык музыки Мэри. Я чувствую направление ее идей и наш саунд действительно изменился. Теперь я могу сочинять музыку не просто для гитары и фортепьяно, а конкретно для себя и Мэри». Хальварсон не остается в долгу: «Я чувствую настоящее музыкальное родство с Сильви. Мы пришли из очень разных мест в музыкальном плане, но есть много совпадений в нашем отношении к музыке и в том, где лежат наши интересы. Весьма увлекательно исследовать эти пересечения и противоречия.»
В новый альбом каждая из исполнительниц принесла по четыре композиции, чередующиеся в программе Bone Bells. Название альбома и его титульной пьесы, сочиненной Хальварсон, заимствовано из романа аргентино-американского автора Эрнана Диаса «Доверие», построением несколько напоминающий знаменитый фильм Куросавы «Расемон», где одно и то же событие рассматривается с разных точек зрения. Именно это и показалось привлекательным Мэри и стало толчком для написания композиции. Сильви больше вдохновляют визуальные образы, в частности, современная скульптура: Esmeralda сочинена под впечатлением работ голландца Корнелиса Зитмана, а Silly Walk – швейцарки Софи Бувье Ауслендер. Все эти разнообразные источники вылились в создание очень тонкой, я бы сказал, высоко интеллектуальной музыки, которую можно с равным основанием отнести и к современной камерной музыке с элементами минимализма, и к джазовому авангарду. Сильви в ряде случаев использует свой инструмент и в качестве перкуссионного, а Мэри дозированно применяет гитарные эффекты. Исполнительницы выстраивают сложные структуры, где динамика зачастую отходит на второй план, уступая первенство красоте звука и почти телепатическому взаимодействию голосов обоих инструментов. Сильви и Мэри вместе – это больше, чем каждая из них по отдельности, что не может не радовать поклонников их таланта.
Американский гитарист Джексон Поттер еще весьма молод, о чем красноречиво говорит его портрет на обложке альбома small things, но уже добился значительных успехов. В 2021 году хорошую прессу и высокие места в чартах получил его дебютный альбом ...
Новый альбом блюзового пианиста Джонни Игуаны At Delmark стал вторым в его личной дискографии. Первый альбом под названием Chicago Spectacular! был выпущен также Delmark Records в 2020 году с участием целой группы звезд чикагского блюза с участием ...
Финская басистка Кайса Меенсиву начинала свой путь в музыке, подобно многим другим, с фортепьяно. Но пианисток много, а вот юная девушка, играющая на басу, - это в свое время было редкостью, особенно в Финляндии, что и определило ее окончательный ...
В 2016 году барабанщик Карл Латам к вящему удовольствию тех, кто полюбил рок раньше джаза, а сегодня с удовольствием слушает и старый рок, и пропитанный роком джаз, условно называемый музыкой фьюжн, выпустил альбом Living Standards , где представил ...
За плечами гитариста, певца и продюсера Кида Рамоса (р. 1959) – большая и славная карьера в блюзе. Уроженец Калифорнии, он родился в семье оперных певцов и самим происхождением судьба словно подталкивала его к музыке. Настояшим профессионалом он ...
Среди множества появляющихся каждый день музыкальных новинок этот альбом привлек своей совершенно особой аурой, необычностью и оригинальностью. KYN – дебютный альбом одноименного женского вокального трио, работающего в акапелльном варианте. Трио это ...
Не знаю, видят ли участники проекта LLL перспективы дальнейшей совместной деятельности, но три итальянских музыканта, басист Лоренцо Фелицати, трубач Лука Калабрезе и гитарист Лука Форментини впервые играли вместе 9 и 10 января 2024 года на площадке ...
Вот и начали появляться в нашей почте альбомы, релиз которых намечается уже на будущий, 2025-й год. В январе увидит свет новый альбом от 577 Records под названием The Sea, The Space, and Egypt, Vol. 1. Четверо его создателей живут в Нью-Йорке, но ...
Ноэл Окимото, представитель японской диаспоры на Гавайских островах, родился и вырос в Гонолулу, столице этого островного штата США, в многодетной семье музыканта, был пятым среди шести детей Джорджа и Элис Окимото. Его отец начинал в джазе, как ...
Трио «Восприятие» (Perceptions Trio) образовалось в швейцарском городе Базель еще в 2019 году, однако его дебютный альбом The Wicked Crew увидит свет только в феврале 2025 года. Причина столь большого разрыва между двумя этими датами лежит прежде ...
Канадский джазовый гитарист и композитор из Квебека Рон Леду родился в небольшом городке у самой границы с США, но сейчас живет и работает в Монреале. Рон получил степень бакалавра в сфере джазового исполнительства в университете Concordia, а также ...
Подростковые годы Расса Аникстера пришлись на расцвет эры музыки андеграунда 60-х годов, эры хиппи. Для подростка из Сан-Франциско кумирами стали Grateful Dead, Карлос Сантана и другие исполнители и группы тех лет. Ему особенно нравились те ...