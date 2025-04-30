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Главная » обзоры » издано в 2025 г. » Elana Sasson - In Between

Elana Sasson - In Between

30.04.2025
Elana Sasson - In Between

Трудно представить себе музыкальный проект более интернационального характера, чем этот. Судите сами. Главное лицо этого проекта – певица и композитор Элана Сассун. Она родилась в США, но имеет иранско-курдские корни. Степень магистра Сассун получила в европейском филиале знаменитого колледжа Беркли, располагающемся в испанской Валенсии. Именно там она познакомилась с колумбийским пианистом Сантьяго Бертелем, разделившим с ней работу по продюсированию проекта In Between. Вместе с ним в основной ансамбль Эланы вошли киприот Манос Стратис (контрабас) и бельгиец Виктор Гольдшмидт (ударные). Кроме того, в качестве гостей проекта в записи альбома участвовали французский виолончелист Матье Сальо, иранский исполнитель на традиционной флейте най Кавех Сарварян и боснийский трубач Мирон Рафаилович. Альбом записывался летом 2024 года в Мадриде, а издан он лейблом PKMusik, принадлежащим греческому басисту Петросу Клампанису. Как говорится, комментарии излишни.

Но перейдем теперь к самому альбому. Его название может показаться странным, но Элана Сассун сама поясняет и основную идею этой работы, и свое мироощущение, и это название: «Как артистка с иранским и курдским наследием, выросшая и сочиняющая современную музыку в западном контексте, я часто ощущая себя дрейфующей в пространстве между традицией и современностью, Востоком и Западом, корнями и неудовлетворенностью. Я много лет искала концепцию дома, а теперь я понимаю, что такое ощущение дала мне музыка. Этот альбом охватывает эту промежуточность — не как место путаницы, а как богатое, выразительное пространство, где встречаются контрасты и возникают новые смыслы. Каждая часть альбома исследует эту концепцию по-разному, сплетая персидскую поэзию, курдский фольклор, джазовые гармонии и яркий ритм в один уникальный музыкальный голос. In Between – это рассказ об опыте жищни между культурами, идентичностями и эмоциональными состояниями».

Все это выражено в девяти треках, большинство из которых сочинила сама Элана, включая титульную программную композицию In Between. А помимо того, в альбом включены и традиционная курдская тема Akh Leil, и очаровательная колыбельная Laye Laye (отличная партия виолончели от Матье Сальо!), и сефардская свадебная песня Ay Ke Buena. И на всем пространстве альбома словно прямо в душу проникает высокий, чуть печальный голос Эланы Сассун, сумевшей виртуозно свести воедино все, о чем она говорила в вышеприведенной цитате.

© & (p) 2025 PKMusik

9 tks / 39 mins

(Elana Sasson – voice; Santiago Bertel – p; Manos Stratis – b; Victor Goldschmidt – dr; with Matthieu Saglio – cello; Kaveh Sarvarian – ney; Miron Rafajlovic – tp;)

Линк предоставлен Angie Lemon PR

Леонид АУСКЕРН



стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бельгия, Иран, Колумбия, США, Франция, Босния и Герцеговина, Кипр
музыкальный стиль
ориентальная музыка


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